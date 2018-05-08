Antalya’da Türkiye şampiyonu olan Kocaeli Master takımında forma giyen sporcuları bünyesinde barındıran Gündoğdu Grup’ta hedef centilmence mücadele etmek. Ferhat Gündoğdu “Metin Özkan Bey’in düzenlediği Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nın ne kadar kaliteli geçtiğini biliyoruz. Bizler de burada yer almak istedik ve şampiyon olan Kocaeli Master’deki arkadaşlarımızdan bir grubu bünyemize aldık. Önceliğimiz centilmenlik. Tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.
Bugün 14:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:28 TSİ )
Gündoğdu Grup renk katacak
İlimizin saygın iş adamlarından Gündoğdu Elektrik Makine Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Altın Kiraz Futbol Turnuvası’na renk ve heyecan katacaklarını ifade etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:26 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz