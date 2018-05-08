Gündoğdu Grup renk katacak

Antalya’da Türkiye şampiyonu olan Kocaeli Master takımında forma giyen sporcuları bünyesinde barındıran Gündoğdu Grup’ta hedef centilmence mücadele etmek. Ferhat Gündoğdu “Metin Özkan Bey’in düzenlediği Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nın ne kadar kaliteli geçtiğini biliyoruz. Bizler de burada yer almak istedik ve şampiyon olan Kocaeli Master’deki arkadaşlarımızdan bir grubu bünyemize aldık. Önceliğimiz centilmenlik. Tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.