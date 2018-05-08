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Kocaeli Güneşspor U-17’de de işi bitirdi

U-19 Futbol Ligi grubunda Türkiye Şampiyonası’na katılan ve Silivrispor’u penaltılarla 4-2 mağlup ederek, Türkiye’nin en iyi 24 takımı arasına giren Kocaeli Güneşspor, 17 yaş grubunda da adını Türkiye şampiyonasına yazdırdı.

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Gebzespor ile deplasmanda oynanan maçı Alptekin Öge ve Fatih Çolak’ın golleriyle 2-0 kazanan Yeşil Siyahlılar, sevinç yaşadı.

SİLDİ SÜPÜRDÜ

Özellikle Fatih’in olağan üstü golü görülmeye değerdi. Kulüp Başkanı Nebil Uzun “Bizlere bu mutluluğu yaşatan, başta hocamız Erhan Okur olmak üzere, tüm sporcularımızı tebrik ederim” dedi. U-17 Futbol Ligi Play-Off A Grubu’nda yer alan Kocaeli Güneş, Gebze, Seka Doğan, 41 FK ve Kartepe Belediye ile mücadele etti. 7 maçta, 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Bu arada önceki akşam oynanan B Grubu maçında Hisareyn sahasında Karamürsel İdman Yurdu’nu 6-1 mağlup etti.

Bugün 14:27 TSİ - Spor

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