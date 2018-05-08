Körfez Arena Turnuvası’na kayıtlar başladı

Yaş sınırının olmadığı ve 6+1 takımların kıyasıya mücadele edeceği Körfez Arena Futbol Turnuvası’na kayıtlar 18 Mayıs’ta sona erecek. Kayıtların devam ettiği turnuvada 16 takım mücadele edecek. Atatürk Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi No: 23 Değirmendere’de yer alan 19 Mayıs Spor Kompleksi’nde düzenlenecek olan turnuvada, dereceye giren takımlara ödüller verilecek.

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