Dilovası temsilcisi mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Dilovası kendi kalesine gol attı ve maç 2-1 Dilovası’nın üstünlüğü ile sona erdi. İki takım arasındaki ilk maçı İzmit GB 4-1 kazandığı için, İzmit ekibi ikili averajdaki üstünlüğünü korudu. Gençlerbirliği son maçında son sıradaki Kandıra Gençlerbirliği’ni mağlup ettiği takdirde adını Türkiye Şampiyonası gruplarına yazdıracak.
Bugün 14:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:31 TSİ )
İzmit GB yenilse de avantajını korudu: 2-1
U-17 Play-Off C Grubu 7. hafta maçında Dilovası Belediyespor ile İzmit Gençlerbirliği karşılaştı.
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Bugün 14:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz