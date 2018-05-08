İzmit GB yenilse de avantajını korudu: 2-1

Dilovası temsilcisi mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Dilovası kendi kalesine gol attı ve maç 2-1 Dilovası’nın üstünlüğü ile sona erdi. İki takım arasındaki ilk maçı İzmit GB 4-1 kazandığı için, İzmit ekibi ikili averajdaki üstünlüğünü korudu. Gençlerbirliği son maçında son sıradaki Kandıra Gençlerbirliği’ni mağlup ettiği takdirde adını Türkiye Şampiyonası gruplarına yazdıracak.