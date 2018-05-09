Bugün bütün yollar İzmit Atatürk’e çıkar

Temsilcimiz Türkiye Kupası şampiyonu İzmit Belediyespor Kadınlar Basketbol takımı, bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla, normal sezonu ilk 9 takım arasında 50 puanla tamamladı ve Play-Off’a yükseldi. Bugün ilk maçta, bir basamak üzerinde yer aldığı için rakibi Urla’yı ağırlayacak takım, bu maçı kazanırsa, cumartesi günü deplasmanda oynanacak 2. maçta Urla’ya yenilse bile, 1-1 eşitlik olacak ve üçüncü maç yine, basamak farkı nedeniyle İzmit’te oynanacak. Yani avantaj büyük…

7 GÜN İÇİNDE ÜÇ MAÇ…

Ligi 5’nci sırada bitiren ve Play Off’a kalan Periler, Play Off ilk maçını İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynayacak. İzmitli kızlar, bu maçtan önce, cumartesi günü, normal ligin son maçında yine rakibiyle deplasmanda oynamış ve Urla Belediyespor’a bir sayı ile mağlup olmuştu. Böylece rakibiyle 7 gün içerisinde 3 maç oynamış olacak İzmit Belediye, işi son maça bırakmamak için, bugünkü ve cumartesi günkü maçı kazanmak isteyecek. Tabiib u sitek rakibi için de geçerli olacak.

TÜM SPOR SEVERLER SALONA!

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00’de başlayacak. Play-Off ilk maçına yoğun ilgi gösterilmesi isteniyor. İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Erdoğan Şentürk, ücretsiz izlenebilecek maça, tüm basketbol severleri davet etti ve Perilere destek vermelerini istedi. Ücretsiz maçı herkes izleyebilecek.