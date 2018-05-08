Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:46 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:42 TSİ )

AKP, SKM başkanlarını tanıttı

AKP seçim koordinasyon merkezi tanıtım toplantısında konuşan İl SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu, “AKP seçimlere hazır olan tek parti. İlçemizde mahallelerimizde, il teşkilatında verilen bu emaneti en iyi şekilde yerine getiriyor” dedi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

AKP il binasında seçim kordinasyon merkezi için tanıtım toplantısı yaptı. İl ve ilçe SKM başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda konuşan İl SKM başkanı Mehmet Uzunoğlu, "24 Haziran'da yapılacak olan seçimleri yönetmek ve koordine etmek üzere SKM'leri kurmuş bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar teşkilatımız kısa sürede çok iyi şeyler başardı. Bir teşkilat düşünün 12 ilçemiz bayram havasında kongrelerini bitirdi.Sanki yarın seçim olacakmış gibi Mahalle koordinasyonu adı altında mahallelerin tamamını kapsayan çalışmalarımızı bitirdik. AKP Kocaeli teşkilatları bu çalışmaların sonrasında,  koordinasyonu sağlamak için tüm çalışmaları tamamladık” dedi. 

122 SEÇİM BÜROSU

Biz 24 Haziran'da seçim olacağını bilmiyorduk diyen Uzunoğlu,“Ancak teşkilatlarımız büyük bir sorumlulukla yarın seçim olacakmış gibi çalıştılar. AKP seçimlere hazır olan tek parti. İlçemizde mahallelerimizde, il teşkilatında verilen bu emaneti en iyi şekilde yerine getiriyor. AKP kurumsal bir parti. Seçim stratejilerimiz var. Ne yapacağımızı nasıl yapacağımızı hepsini biliyoruz. 12 ilçe SKM başkanımız var. Elimizden geleni yapacağımıza buradan söz veriyorum. 122 açılmış ve açılacak olan seçim büromuz var” diye konuştu.

YOL HARİTAMIZ BELİRLENECEK

Uzunoğlu, “21 Mayıs'a kadar yol haritamızı belirleyeceğiz. Milletvekili adaylarımızda belli olacak. Belirlenmiş olan tüm adayımız ile Kocaeli'nde basmadık yer, sıkmadık el bırakmayacağız. Cumhur ittifakı yapıyoruz. Bu kampanyayı partiler ile yürüteceğiz. Her parti kendi stratejisini oluşturacak, her partikendi içinde yürütecek. Kargaşaya sebep vermeyeceğiz. Kocaeli'de 268 bin üyemiz var. Hepsinin aktif olmasını istiyoruz" açıklamalarda bulundu.

Abdullah Eryarsoy (İl Başkan Vekili)

Mehmet Uzunoğlu (İl SKM Başkanı)

Engin Koyun (İl SKM Başkan Yardımcısı)

Ömer Polat (İl SKM Başkan Yardımcısı)

Yusuf Akın (İl SKM Başkan Yardımcısı)

Orhan Faruk Barış (İl SKM Başkan Yardımcısı)

Ahmet Berberoğlu (Seçim, Hukuk ve Eğitim İşleri Sorumlusu)

Yakup Karaaslan (Tanıtım Medya ve İzleme Sorumlusu)

Adnan Turan (Ulaşım ve Araç Koordinasyon Sorumlusu)

Zehra Bozkurt (STK Sorumlusu)

İshak Yıldırım (Mali İşler Sorumlusu)

Gülcan Kocabıyık (Sekreterya ve Bilgi İşlem Sorumlusu)

Nuri Güney (Sosyal Medya Sorumlusu)

Recep Demir (Malzeme ve Dağıtım Koordinasyon Sorumlusu)

Mustafa Yıldıztekin (AR-GE Sorumlusu)

Elif Başyiğit (İl Kadın Kolları SKM Başkanı)

Abdurrahman Yücel (İl Gençlik Kolları SKM Başkanı)

Fahri Uslu ( Başiskele SKM Başkanı)

Şahin Çat (Çayırova SKM Başkanı)

Feramuz Sağlam (Darıca SKM Başkanı)

Selçuk Çakıroğlu ( Derince SKM Başkanı)

İhsan Şanlı (Dilovası SKM Başkanı)

Selamet Güner (Gebze SKM Başkanı)

Serkan Ateş (Gölcük SKM Başkanı)

Recep Yıldız (İzmit SKM Başkanı)

Rahmi Üresin (Kandıra SKM Başkanı)

Burhan Gülbaş ( Karamürsel SKM Başkanı)

Faruk Baysal ( Kartepe SKM Başkanı)

Selami Tanış (Körfez SKM Başkanı)

Bugün 14:46 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
CHP’de 41 aday adayı mask
CHP’de 41 aday adayı
Sarıbay milletvekili aday adaylarını eleştirdi mask
Sarıbay milletvekili aday adaylarını eleştirdi
95 yaşında imza atmaya geldi mask
95 yaşında imza atmaya geldi
Hakan Çakar, vatandaşı uyardı! mask
Hakan Çakar, vatandaşı uyardı!
BBP aday adaylarını tanıttı mask
BBP aday adaylarını tanıttı
AKP, SKM başkanlarını tanıttı mask
AKP, SKM başkanlarını tanıttı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti mask
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim mask
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti" mask
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti"
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir mask
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir
‘Seni Yenikent’te gezdirmem’ deyince S.Ç.’yi bacağından vurmuş mask
‘Seni Yenikent’te gezdirmem’ deyince S.Ç.’yi bacağından vurmuş
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi mask
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi

GALERİ

Kavanlar’dan 220 milyonluk proje! mask
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje!
Nihat ile Büşra dünya evine girdi mask
Nihat ile Büşra dünya evine girdi
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi mask
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi
BBP’de 14 aday adayı var mask
BBP’de 14 aday adayı var
‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı mask
‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı
Kaza anı saniye saniye kaydedildi! mask
Kaza anı saniye saniye kaydedildi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL