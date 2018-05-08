AKP, SKM başkanlarını tanıttı

AKP il binasında seçim kordinasyon merkezi için tanıtım toplantısı yaptı. İl ve ilçe SKM başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda konuşan İl SKM başkanı Mehmet Uzunoğlu, "24 Haziran'da yapılacak olan seçimleri yönetmek ve koordine etmek üzere SKM'leri kurmuş bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar teşkilatımız kısa sürede çok iyi şeyler başardı. Bir teşkilat düşünün 12 ilçemiz bayram havasında kongrelerini bitirdi.Sanki yarın seçim olacakmış gibi Mahalle koordinasyonu adı altında mahallelerin tamamını kapsayan çalışmalarımızı bitirdik. AKP Kocaeli teşkilatları bu çalışmaların sonrasında, koordinasyonu sağlamak için tüm çalışmaları tamamladık” dedi.

122 SEÇİM BÜROSU

Biz 24 Haziran'da seçim olacağını bilmiyorduk diyen Uzunoğlu,“Ancak teşkilatlarımız büyük bir sorumlulukla yarın seçim olacakmış gibi çalıştılar. AKP seçimlere hazır olan tek parti. İlçemizde mahallelerimizde, il teşkilatında verilen bu emaneti en iyi şekilde yerine getiriyor. AKP kurumsal bir parti. Seçim stratejilerimiz var. Ne yapacağımızı nasıl yapacağımızı hepsini biliyoruz. 12 ilçe SKM başkanımız var. Elimizden geleni yapacağımıza buradan söz veriyorum. 122 açılmış ve açılacak olan seçim büromuz var” diye konuştu.

YOL HARİTAMIZ BELİRLENECEK

Uzunoğlu, “21 Mayıs'a kadar yol haritamızı belirleyeceğiz. Milletvekili adaylarımızda belli olacak. Belirlenmiş olan tüm adayımız ile Kocaeli'nde basmadık yer, sıkmadık el bırakmayacağız. Cumhur ittifakı yapıyoruz. Bu kampanyayı partiler ile yürüteceğiz. Her parti kendi stratejisini oluşturacak, her partikendi içinde yürütecek. Kargaşaya sebep vermeyeceğiz. Kocaeli'de 268 bin üyemiz var. Hepsinin aktif olmasını istiyoruz" açıklamalarda bulundu.

Abdullah Eryarsoy (İl Başkan Vekili)

Mehmet Uzunoğlu (İl SKM Başkanı)

Engin Koyun (İl SKM Başkan Yardımcısı)

Ömer Polat (İl SKM Başkan Yardımcısı)

Yusuf Akın (İl SKM Başkan Yardımcısı)

Orhan Faruk Barış (İl SKM Başkan Yardımcısı)

Ahmet Berberoğlu (Seçim, Hukuk ve Eğitim İşleri Sorumlusu)

Yakup Karaaslan (Tanıtım Medya ve İzleme Sorumlusu)

Adnan Turan (Ulaşım ve Araç Koordinasyon Sorumlusu)

Zehra Bozkurt (STK Sorumlusu)

İshak Yıldırım (Mali İşler Sorumlusu)

Gülcan Kocabıyık (Sekreterya ve Bilgi İşlem Sorumlusu)

Nuri Güney (Sosyal Medya Sorumlusu)

Recep Demir (Malzeme ve Dağıtım Koordinasyon Sorumlusu)

Mustafa Yıldıztekin (AR-GE Sorumlusu)

Elif Başyiğit (İl Kadın Kolları SKM Başkanı)

Abdurrahman Yücel (İl Gençlik Kolları SKM Başkanı)

Fahri Uslu ( Başiskele SKM Başkanı)

Şahin Çat (Çayırova SKM Başkanı)

Feramuz Sağlam (Darıca SKM Başkanı)

Selçuk Çakıroğlu ( Derince SKM Başkanı)

İhsan Şanlı (Dilovası SKM Başkanı)

Selamet Güner (Gebze SKM Başkanı)

Serkan Ateş (Gölcük SKM Başkanı)

Recep Yıldız (İzmit SKM Başkanı)

Rahmi Üresin (Kandıra SKM Başkanı)

Burhan Gülbaş ( Karamürsel SKM Başkanı)

Faruk Baysal ( Kartepe SKM Başkanı)

Selami Tanış (Körfez SKM Başkanı)