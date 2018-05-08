Çocuk Korosu kahvaltıda ağırlandı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, eşi Bilge Baran ile birlikte Körfez Belediyesi Çocuk Korosu üyelerini ve ailelerini kahvaltıda ağırladı. Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen kahvaltıda minikler küçük de bir konser verdi. Başkan Baran ve eşi Bilge Baran da miniklere eşlik edince, renkli görüntüler ortaya çıktı.
TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ
Başkan Baran ve eşi Bilge Baran, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserdeki başarılı performanslarından dolayı koro üyesi miniklere teşekkür belgesi verdi. Sanatın ruhun gıdası olduğunu belirten Başkan İsmail Baran, “Sizlerin bu yaşta müzikle, sanatla uğraşıyor olmanız, bizleri gerçekten gururlandırıyor” ifadelerini kullandı. Koro şefi Hülya Eker de kahvaltı jestinden dolayısıyla Başkan İsmail Baran’a teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz