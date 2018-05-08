Uğur Tokay: Çocukları iğne ile tehdit etmeyin

Garnizon Anaokulu Vitaminler Grubu, öğretmenleri Aysel Tutuş eşliğinde Özel Turkuaz Dişevi’ni ziyaret etti. Ziyarette Çocuk Diş Hekimi Dt. Uğur Tokay, bütün minikleri muayene etti. Erken yaşta diş kontrolünün önemini vurgulayan Tokay, “Süt diş deyip geçmeyin, şu anki dişler gelecekte çıkacak dişlerin şekillenmesinde çok önemli rol oynuyor” dedi.

EBEVEYNLERE TAVSİYE

Çocuklardaki diş hekimi fobisine de değinen Uğur Tokay, ebeveynlerin çocuklarını hastane ve polikliniklere getirirken olumsuz kelimelerden kaçınmalarını, normal yaşamda da iğne ile çocukları tehdit etmemeleri gerektiğini belirtti.