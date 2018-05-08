AKP’liler Hereke turunda

Ziyaret sırasında halı tezgahlarını da gündeme getiren belediye başkanı Baran, Hereke halıcılığının yine eski günlerine kavuşacağını söyledi.

DESTEK İSTEDİLER

Gün boyu Hereke’yi turlayan AKP’liler, belde çarşısı ve sahildeki esnafa konuk oldular. Bir araya geldikleri vatandaşların sorunlarını da dinleyen Söğüt ve Baran, 24 Haziran seçimlerinde cumhur ittifakına destek olunmasını istedi. Söğüt ve Baran, ülkenin geleceği ve yapılan çalışmaların devam için istikrarı korumak amacıyla kendilerine destek verilmesi gerektiğini söylediler.