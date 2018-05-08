AKP’liler Hereke turunda

Ziyaret sırasında halı tezgahlarını da gündeme getiren belediye başkanı Baran, Hereke halıcılığının yine eski günlerine kavuşacağını söyledi.
DESTEK İSTEDİLER
Gün boyu Hereke’yi turlayan AKP’liler, belde çarşısı ve sahildeki esnafa konuk oldular. Bir araya geldikleri vatandaşların sorunlarını da dinleyen Söğüt ve Baran, 24 Haziran seçimlerinde cumhur ittifakına destek olunmasını istedi. Söğüt ve Baran, ülkenin geleceği ve yapılan çalışmaların devam için istikrarı korumak amacıyla kendilerine destek verilmesi gerektiğini söylediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz