Günlerdir seçim kurulları önüne yığılan partililer, Karamollaoğlu’nun adaylığı dolayısıyla imza vermeyi dün de sürdürdüler. 100 bin imzanın toplanmasına rağmen desteklerini sürdüren vatandaşlar, adliye önlerinde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. İmza verme işlemi bugün saat 20.00’a kadar devam edecek.
Bugün 14:54 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:56 TSİ )
SP’liler hala imza veriyor
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gereken 100 bin imza, kısa sürede toplandı.
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Bugün 14:54 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz