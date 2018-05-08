SP’liler hala imza veriyor

Günlerdir seçim kurulları önüne yığılan partililer, Karamollaoğlu’nun adaylığı dolayısıyla imza vermeyi dün de sürdürdüler. 100 bin imzanın toplanmasına rağmen desteklerini sürdüren vatandaşlar, adliye önlerinde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. İmza verme işlemi bugün saat 20.00’a kadar devam edecek.