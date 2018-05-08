Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, ‘’Körfez ilçemiz için ilçemizde bulunan tüm STK temsilcileri ile uyumlu ve işbirliği içinde çalışacağız. Odamıza gerçekleştirdiğimiz tüm programlarımızda değerli muhtarlarımızı aramızda görmek isteriz. İlçemizin gelişimi için işbirliği şart’’ dedi.
Bugün 14:58 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:00 TSİ )
Körfezli muhtarlar Öztürk’ü kutladı
Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar, Körfez Ticaret Odası başkanlığına seçilen Recep Öztürk ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz