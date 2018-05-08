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Körfezli muhtarlar Öztürk’ü kutladı

Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar, Körfez Ticaret Odası başkanlığına seçilen Recep Öztürk ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, ‘’Körfez ilçemiz için ilçemizde bulunan tüm STK temsilcileri ile uyumlu ve işbirliği içinde çalışacağız. Odamıza gerçekleştirdiğimiz tüm programlarımızda değerli muhtarlarımızı aramızda görmek isteriz. İlçemizin gelişimi için işbirliği şart’’ dedi.

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