Sabancı’da bahar konseri

Sabancı Kültür Merkezi’nde (SKM) yapılacak konser saat 20.00’de başlayacak. Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki yaklaşık 40 kişiden oluşan koro, birbirinden güzel eserleri seslendirecek. Sola şarkılarla bahar deyim yerindeyse coşkuyla karşılanacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ücretsiz olarak gerçekleşecek olan konsere tüm halkımızı davet etti.