Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:59 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 15:01 TSİ )

Sabancı’da bahar konseri

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türk Müziği Korosu 11 Mayıs Cuma akşamı, “Bahar Konseri” düzenliyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sabancı Kültür Merkezi’nde (SKM) yapılacak konser saat 20.00’de başlayacak. Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki yaklaşık 40 kişiden oluşan koro, birbirinden güzel eserleri seslendirecek. Sola şarkılarla bahar deyim yerindeyse coşkuyla karşılanacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ücretsiz olarak gerçekleşecek olan konsere tüm halkımızı davet etti.

Bugün 14:59 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Aşkım Kapışmak: Zihin bazen saçmalamak ister mask
Aşkım Kapışmak: Zihin bazen saçmalamak ister
Onur Ünlü Cuma günü İzmit’te! mask
Onur Ünlü Cuma günü İzmit’te!
Öğretmen öğrencisiyle kitap yazdı mask
Öğretmen öğrencisiyle kitap yazdı
Nasıl kafaya takmayız? mask
Nasıl kafaya takmayız?
Yazar Şenermen, algı operasyonlarını anlattı mask
Yazar Şenermen, algı operasyonlarını anlattı
İZSANDER  pilav gününde buluşturdu mask
İZSANDER  pilav gününde buluşturdu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti mask
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim mask
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti" mask
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti"
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir mask
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir
‘Seni Yenikent’te gezdirmem’ deyince S.Ç.’yi bacağından vurmuş mask
‘Seni Yenikent’te gezdirmem’ deyince S.Ç.’yi bacağından vurmuş
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi mask
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi

GALERİ

Kavanlar’dan 220 milyonluk proje! mask
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje!
Nihat ile Büşra dünya evine girdi mask
Nihat ile Büşra dünya evine girdi
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi mask
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi
BBP’de 14 aday adayı var mask
BBP’de 14 aday adayı var
‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı mask
‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı
Kaza anı saniye saniye kaydedildi! mask
Kaza anı saniye saniye kaydedildi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL