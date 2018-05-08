Sabancı Kültür Merkezi’nde (SKM) yapılacak konser saat 20.00’de başlayacak. Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki yaklaşık 40 kişiden oluşan koro, birbirinden güzel eserleri seslendirecek. Sola şarkılarla bahar deyim yerindeyse coşkuyla karşılanacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ücretsiz olarak gerçekleşecek olan konsere tüm halkımızı davet etti.
Bugün 14:59 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 15:01 TSİ )
Sabancı’da bahar konseri
Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türk Müziği Korosu 11 Mayıs Cuma akşamı, “Bahar Konseri” düzenliyor.
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Bugün 14:59 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz