Başiskele Belediyesi’nde çalışan 69 işçiyi ilgilendiren, 15.04.2018 - 14.04.2020 tarihlerini kapsayacak olan yeni Toplu-İş Sözleşmesi müzakereleri Başiskele belediye başkanlık makamında taraflar arasında iki yıllık olarak anlaşma ile sonuçlandı. Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, varılan anlaşma ile Başiskele belediyesinde çalışan 69 işçinin mevcut ücretlerine ve sosyal haklarına 1.Yıl %13, 2.Yıl Enflasyon+1 zam yapıldığını belirtti.
Bugün 15:25 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:58 TSİ )
69 işçiyi ilgilendiren sözleşme!
Başiskele Belediyesi’nde çalışan 69 işçiyi ilgilendiren, 15.04.2018 - 14.04.2020 tarihlerini kapsayacak olan yeni Toplu-İş Sözleşmesi müzakereleri Başiskele belediye başkanlık makamında taraflar arasında iki yıllık olarak anlaşma ile sonuçlandı.
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Bugün 15:25 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz