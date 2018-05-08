69 işçiyi ilgilendiren sözleşme!

Başiskele Belediyesi’nde çalışan 69 işçiyi ilgilendiren, 15.04.2018 - 14.04.2020 tarihlerini kapsayacak olan yeni Toplu-İş Sözleşmesi müzakereleri Başiskele belediye başkanlık makamında taraflar arasında iki yıllık olarak anlaşma ile sonuçlandı. Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, varılan anlaşma ile Başiskele belediyesinde çalışan 69 işçinin mevcut ücretlerine ve sosyal haklarına 1.Yıl %13, 2.Yıl Enflasyon+1 zam yapıldığını belirtti.