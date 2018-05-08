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Bugün 15:33 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 15:38 TSİ )

İzmit’te fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit’te düzenlenen fuhuş operasyonunda biri bedensel engelli 18 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit Kemal Paşa Mahallesinde bulunan bir evde yabancı uyruklu hayat kadınlarının fuhuş yaptığına dair bilgilere ulaşınca konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda müşteri olarak evde bulunan 10 kişi ile ikisi Özbekistan, biri Tacikistan ve biri de Gürcistan uyruklu 4 hayat kadını gözaltına alındı. Ayrıca evde bulunan ve fuhuşa aracılık yaptığı ve yer temin ettikleri öne sürülen bedensel engelli kadın G.Y. (44) ile A.G. (48), Y.A. (36) ve S.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 10 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken gözaltına alınan 4 hayat kadını ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Fuhuşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri öne sürülen ve benzer suçlardan daha önceden de kaydı bulunan G.Y. ile diğer 3 kişi ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bugün 15:33 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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