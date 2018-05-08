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Durhasan’da 20 dönüm arazı devredildi

İzmit Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda Durhasan Mahallesi’ndeki bulunan 20 dönümlük arazi Kuzey Marmara Otoyolu’nun yapılması için karayollarına devredilmesi ile ilgili madde oy birliği ile kabul edildi

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İzmit Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda 20 madde görüşülüp onaya sunuldu. Meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Nevzat Doğan, “Milletvekili aday adayları olan arkadaşlarımız oldu. Bizden Emine hanım var. Onlara başarılar diliyoruz. Meclisimizde daha önce milletvekili çıkarmıştık inşallah yine çıkartırız. Emine hanım yerine en geç meclis üyesi olarak Reyhan hanım geldi. 14 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30’da Seka Park 2’nci Etap’ta Deniz Restoran’da 4 yıllık sunumumuz var. Hepiniz davetlisiniz” dedi.

ZEYBEK YERİNE TAŞTEKİN GELDİ

İzmit Belediye Meclis Üyesi Emine Zeybek'in istifası nedeni ile boşalan meclis üyeliğine Reyhan Taştekin seçildi. Zeybek’in istifası sonrası ayrıca encümen üyeliğine ise 1 boş, 34 oy ile Mehmet Çetin seçildi. Meclis toplantısında 2017 yılı kesin hesabının görüşülmesi plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. 15 Mayıs Salı günü saat 15.00’te 2017 yılı kesin hesabının görüşülmesi için ara meclis yapılmasına karar verildi. İzmit Belediyesi’ne ait Durhasan Mahallesi’ndeki yaklaşık 20 dönümlük arazi Kuzey Marmara Otoyolu’nun yapılması için karayollarına devredilmesi ile ilgili madde oy birliği ile kabul edildi.

Bugün 15:46 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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