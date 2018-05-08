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KSMMMO baharı karşıladı

Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıya üyeler aileleri ile birlikte katıldı. Oldukça keyifli geçen programda katılımcılar baharı karşıladı.

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Eğitim alanındaki atakları ve düzenledikleri organizasyonlarla adından söz ettiren Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO), üyelerine yönelik yapılan sosyal faaliyetlerle de göz önünde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Cansu Alabalık Tesisi’ndeki kahvaltı organizasyonunda bir araya gelen oda üyeleri, baharı birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadı.

AİLELERİYLE BİRLİKTE KATILDILAR

Etkinliğe KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Gökmen’in yanı sıra; Başkan Yardımcısı Tülin Keçeci Güngör, yönetim kurulu üyelerinden Sait Aydın, Hamit Akbulut, Taner Öner, Veysel Çelik, oda üyeleri ve aileleri katılım gösterdi. Organizasyonda üyeler aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi.

Bugün 16:37 TSİ - Gündem

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