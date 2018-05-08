Ford Otosan’dan anlamlı çalışma

Ford Otosan çalışanları, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmaya devam ediyor. ‘Meslek Lisesi, Memleket Meselesi’ vizyonu ile hareket eden Ford Otosan çalışanları, Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki Ford Otosan Atölyesi’ni yeniledi.

KAPSAMLI BİR BAKIM GÖRDÜ

Gençlerin daha iyi koşullarda eğitim görmelerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında 2002 yılında kurulan İstanbul Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ford Otosan Atölyesi kapsamlı bir bakım gördü. Yaklaşık 45 öğrencinin eğitim görebileceği atölyenin aydınlatmaları, duvar tadilat/tamiratı ve boya işlemleri Ford Otosanlılar tarafından yapıldı.