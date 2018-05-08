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Bugün 16:38 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:40 TSİ )

Filli Boya sektörün trendlerini İstanbul Yapı Fuarı’na taşıyor

Türk boya ve ısı yalıtım sektörünün lideri Filli Boya, 8-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul Yapı Fuarı’nda yerini alarak boya ve ısı yalıtım sektörünün geleceğine yön veriyor

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Filli Boya, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü’nde bu yıl 40’ıncısı gerçekleştirilen İstanbul Yapı Fuarı’nda sektör temsilcileri, çalışanları ve ziyaretçileriyle bir araya geliyor, yatırımları, yeniliklerini ve sektörü yönlendiren ürünlerini tanıtıyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Doğu ve Balkanları kapsayan bölgenin en büyük yapı malzemeleri fuarı olma özelliğini taşıyan İstanbul Yapı Fuarı’na Filli Boya; pazara sunduğu Amphisilan+ ve Alpinalife gibi ürünleriyle yer almasının yanı sıra Filli Ustam hizmeti, Turkuaz Renk Koleksiyonu ve Renk Etkisi Koleksiyonu projesini, Capatect Isı Yalıtım Sistemi ürünlerini de ziyaretçilere tanıtacak.

İÇ CEPHE HAVA KALİTENİZİ ARTTIRIN

Günlük yaşantımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz mekânlarda hava kalitesinin iyi olması önemli bir sağlık konusu niteliği taşıyor. Evlerin yanı sıra okul, hastane, sinema, büro, kafeler, restoran gibi birçok mekânda iç cephe hava kalitesinin artırılmasını sağlayan AlpinaLife, yenilikçi ve benzersiz bir teknoloji ile çevre ve insan sağlığı standartlarına uygun olarak üretilip, boyanmış duvarlardan gelebilecek zararlı bileşenleri kabul edilebilir sınırların çok ama çok altına indirerek, iç cephe hava kalitesinin artmasını sağlıyor. Filli Boya, AlpinaLife ürünü ile tüm mekânlar için özel silikat içeriği sayesinde sağlıklı ve doğal bir çözüm öneriyor.

FUARIN EN GÜZEL RENGİ BU STANTTA

Mimarların, tasarımcıların ve boya ustalarının uzun yıllarca beklediği teknolojiyi Renxmatik Sistemi ile sunan Filli Boya, istediğiniz rengin tüm tonlarını gözünüzün önünde karıştırıp işleme uygun halde teslim ediyor. Hazır renk kartelalarından renk seçmenin yanı sıra, kişiye özel beğenilere de imkân tanıyan Renxmatik sistemi, yeni renk tonlarında renk kullanımını teşvik ederek yaşam alanlarına ilham veriyor. Dekorasyona dair kişisel zevklerin ayrımından esinlenerek hayata geçirilen Renxmatik ile Filli Boya, artık sadece bir mekânın dekorasyon ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değil, daha bireysel renk çözümleri sunuyor. Renxmatik’in tüm ziyaretçilerin ilgi odağı olması bekleniyor.

DIŞ CEPHELER BİR ÖMÜR KORUMA ALTINDA

Filli Boya’nın ‘Yüksek Koruma Sistemi’ adını verdiği teklonojiyle, Türkiye’de sadece AmphiSilan’da bulunan suya karşı koruma, buhar geçirgenliği, UV dayanımı, rengin solmaması ve yüzeye tutunma gibi özellikler dış cephe boyasının mükemmel bir performans göstermesini sağlıyor. Almanya’da Caparol laboratuarlarında uzmanlar tarafından üretilen AmphiSilan’ın 25 yıl önce ortaya koyduğu tüm özelliklerin dış cepheler için geçerliliğini hala koruması, AmphiSilan’ın gücünü ve güncellenen teknolojisi ile yıllara meydan okuyan performansını ispatlıyor. AmphiSilan’ın güneş ışığına karşı dayanıklı pigment teknolojisi, binaların dış cephe renklerinin solmasını önleyerek, uzun süre canlı kalmasını sağlıyor. Filli Boya bu konuda 100 yılı aşkın tecrübesi olan Almanya’daki Caparol Ar-Ge’leriyle birlikte çalışıyor.

Bugün 16:38 TSİ - Ekonomi

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