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ERA Gayrimenkul Kocaeli’de ofis açtı

Uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye, ERA Vizyon Gayrimenkul Koaceli ofisini hizmete açtı.

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12 kişilik gayrimenkul danışmanı kadrosuyla hizmet vereceği 450 metrekarelik ERA Vizyon Gayrimenkul Kocaeli ofisi, ileri teknoloji platformları, ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş sürekli eğitimleri ve 45 yıllık global marka bilinirliği ERA kalitesini Kocaeli’ye taşıyor. ERA Vizyon Gayrimenkul, yatırımcısına en iyi hizmeti sağlamak amacıyla 5 Mayıs Cumartesi günü ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdür Özhan Atalay ve ERA Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Baygan, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut’un katılımıyla açıldı. 

“İSTİHDAMA KATKI”

ERA Vizyon Gayrimenkul ofis brokerları Havva Akat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta konuşan ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdür Özhan Atalay, “ERA Türkiye olarak sağlam ve emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğin mesleği olan gayrimenkul danışmalığı; iş kurmak, kendi işinin patronu olmak isteyen ve üniversiteden yeni mezun olan gençlerin ilgi odağı haline geldi. ERA Türkiye gibi başarısını kanıtlamış olan büyük bir markanın çatısı altında olmak işletme sahibi için de büyük avantajlar sağlıyor.  ERA Vizyon ofisinin şehrin ekonomisine ve istihdamına büyük katkılarının olacağını düşünüyorum” dedi.

Bugün 16:39 TSİ - Ekonomi

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