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Kudüs’e önce mektupları gitti şimdi kendileri gidiyor

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kudüs’e Mektup yarışmasının ödül töreni Kocaeli 10. Kitap Fuarı’nda gerçekleşti. Yarışmada ilk 20’ye giren öğrenciler, Kudüs veya Balkan ülkeleri seyahati ile ödüllendirilecek.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ocak ayında lise öğrencileri arasında “Kudüs’e Mektup Yarışması” düzenlemişti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen ödüllü yarışmaya yaklaşık 2 bin öğrenci katılarak mektup gönderdi. 2018 yılı başında Kudüs adına yaşananlara karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Kocaeli 10. Kitap Fuarı Kılavuz Gençlik Sahnesinde gerçekleşti.

SEYAHAT ÖDÜLÜ

Ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan, Akademi Lise idarecileri, ödül alan öğrencilerin velileri, öğretmenleri ve arkadaşları katılım gösterdi. Yarışmada ilk 20’ye giren öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kudüs veya Balkan ülkeleri seyahati ile ödüllendirilecek.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Birinci olan Samet Kılıç’a bin TL, ikinci olan Fırat Zeren’e 500 TL, üçüncü olan Nisanur Aydın’a 250 TL hediye çeki takdim edildi. Bunun yanı sıra dördüncü ve beşinci olan öğrencilere 1000, altı ve yedinci olan öğrencilere 500, sekiz, dokuz ve onuncu olan öğrencilere de 250 TL hediye çeki takdim edildi. 11 ve 20’nci sırada olan tüm öğrencilere de 200 TL’lik mansiyon ödülü hediye edildi.

YARIŞMADA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

Samet Kılıç

Fırat Zeren

Nisanur Aydın

Mücahit Abdülaziz Özdemir

Fatmanur Aydın

Dıljin Ada

Zeynep Merve Türkoğlu

Elif Göksu

Rabia Yüksel

Büşra Türkaslan

Elif Çakmakçı

Maşide Gökbayrak

Zeynep Yaren Tuncer

Ayşe Yentür

Sümeyye Yüksel

Şeymanur Gökçe

Yeliz Yıldırım

Funda Güneş

Elif Deniz

Beydi Nur Atalar

Bugün 16:41 TSİ - Gündem

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