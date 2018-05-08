Kudüs’e önce mektupları gitti şimdi kendileri gidiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ocak ayında lise öğrencileri arasında “Kudüs’e Mektup Yarışması” düzenlemişti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen ödüllü yarışmaya yaklaşık 2 bin öğrenci katılarak mektup gönderdi. 2018 yılı başında Kudüs adına yaşananlara karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Kocaeli 10. Kitap Fuarı Kılavuz Gençlik Sahnesinde gerçekleşti.
SEYAHAT ÖDÜLÜ
Ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan, Akademi Lise idarecileri, ödül alan öğrencilerin velileri, öğretmenleri ve arkadaşları katılım gösterdi. Yarışmada ilk 20’ye giren öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kudüs veya Balkan ülkeleri seyahati ile ödüllendirilecek.
ÖDÜLLER DAĞITILDI
Birinci olan Samet Kılıç’a bin TL, ikinci olan Fırat Zeren’e 500 TL, üçüncü olan Nisanur Aydın’a 250 TL hediye çeki takdim edildi. Bunun yanı sıra dördüncü ve beşinci olan öğrencilere 1000, altı ve yedinci olan öğrencilere 500, sekiz, dokuz ve onuncu olan öğrencilere de 250 TL hediye çeki takdim edildi. 11 ve 20’nci sırada olan tüm öğrencilere de 200 TL’lik mansiyon ödülü hediye edildi.
YARIŞMADA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER
Samet Kılıç
Fırat Zeren
Nisanur Aydın
Mücahit Abdülaziz Özdemir
Fatmanur Aydın
Dıljin Ada
Zeynep Merve Türkoğlu
Elif Göksu
Rabia Yüksel
Büşra Türkaslan
Elif Çakmakçı
Maşide Gökbayrak
Zeynep Yaren Tuncer
Ayşe Yentür
Sümeyye Yüksel
Şeymanur Gökçe
Yeliz Yıldırım
Funda Güneş
Elif Deniz
Beydi Nur Atalar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz