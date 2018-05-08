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Bugün 17:14 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 17:30 TSİ )

İzmit'i doyuran Bayraktar Köyü'ne hizmet gitmiyor mu?

CHP eski İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım, tarımsal üretimi ile öne çıkan köylerimizden biri olan İzmit'e bağlı Bayraktar Köyü'nün yollarından dert yandı.

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CHP eski İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım, tarımsal üretimi ile öne çıkan köylerimizden biri olan İzmit'e bağlı Bayraktar Köyü'nün yollarından dert yandı.

ŞAHİNLER MAHALLESİNİN YOLLARI GAYET İYİ

Hıdırıllez şenlikleri için gittiği köyleri değerlendiren Yıldırım, ekonomimize tarımsal faaliyet açısından önemli katkı sunan Bayraktar Köyü'nün hizmetlerden mahrum kaldığını belirterek "Bugün yıllardır katıldığım hıdırellez şenliklerini takıp etmek ve baharı yaşamak için eşim Fatma Yıldırım’la beraber şenliklerin yapıldığı Bayraktar mahallesinin yolunu tuttuk. Onun öncesinde her yıl geleneksel olarak yapılan Şahinler Mahallesi bahar okumasına katıldım. Yaklaşık 50 km lik yolu 25 dakikaya gittim. Seyir halinde iken özellikle köy yolları konusunda Belediye yönetiminin bir takım eksikleri olmasına rağmen köy yollarını yapılmasında başarılı olduğunu düşündüm.

İZMİT'İ DOYURAN KÖYÜN YOLLARININ HALİ...

Şahinler Mahallesinde okumaya katıldıktan sonra evden eşimi alarak hıdırellez şenlikleri için Bayraktar Mahallesinin yolunu tuttuk. Yolda seyir halinde iken bu sefer yolların çok kötü olduğunu gördüm ve Şahinler Mahallesine giderken duyduğum pozitif duygularım tamamen yok oldu. Bölgenin en verimli topraklarına sahip ve bütün İzmit’i besleyen Bayraktar Mahallesi bunu haketmediğini bu durumun bir siyasi ceza olduğunu eşime anlatmaya çalıştım. Kesinlikle Bayraktar Mahallesi bu durumu haketmiyor. Belediye yönetimlerinin en kısa zamanda hakettiği hizmeti Bayraktar Mahallesine vermesi gerekmektedir" dedi.

Bugün 17:14 TSİ - Siyaset

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