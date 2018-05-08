CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, 52 mahalle temsilcisi ile buluştu. İlçe binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasına mahalle temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda partili de katılım gösterdi. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin güvenliği hakkında konuşulan toplantıda her mahallede düzenlenecek iftar programı, yaklaşan 19 Mayıs programı için hazırlanacak çalışmalar ve gençlerden gelen talepler dinlendi.