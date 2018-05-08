CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, 52 mahalle temsilcisi ile buluştu. İlçe binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasına mahalle temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda partili de katılım gösterdi. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin güvenliği hakkında konuşulan toplantıda her mahallede düzenlenecek iftar programı, yaklaşan 19 Mayıs programı için hazırlanacak çalışmalar ve gençlerden gelen talepler dinlendi.
Bugün 19:37 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 19:40 TSİ )
Çakar, 52 mahalle temsilcisi ile buluştu
CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, 52 mahalle temsilcisi ile bir araya geldi.
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Bugün 19:37 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz