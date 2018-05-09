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Kavşakta feci kaza! Aracın içinde sıkıştı...

Başiskele Kullar’da otomobilin işçi servisi ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre Başiskele Kullar Karamürsel Caddesi üzerinden Yuvacık istikametine seyir halinde olan Soner İregör idaresindeki 41 P 3426 plakalı işçi servisi, Fakülte Caddesinden Karamürsel Caddesine bağlanan Derya Demir idaresindeki 41 DD 255 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yola savrulan otomobildeki sürücü Demir ve yanındaki oğlu Erenay Şahintürk araçta mahsur kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne Derya ile oğlu Erenay, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa alındı. Yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza nedeniyle Karamürsel Caddesi ile Fakülte Caddesinin kesiştiği kavşakta trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü.

Bugün 09:09 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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