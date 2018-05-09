Önce başvurdu sonra açıkladı: CHP önünde kalabalık!

7 Haziran 2015 yılındaki genel seçimde CHP’den aday adayı olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhip Kanko, 24 Haziran’da yapılacak genel seçimde, ikinci kez CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Kanko, CHP Genel Merkezi’ne resmi başvurusu yaptıktan sonraCHP İl Binası’nda aday adaylık açıklaması yaptı. Kanko’nun açıklamasına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın yanı sıra birçok partili katılırken İl eski Başkanı Cihat Altınyuva da katıldı. Adaylık açıklamasında konuşan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bütün adaylarına eşit mesafedeyim. Muhip Kanko hocama ve diğer adaylara başarı dileklerimi sunuyorum” dedi.

EMEĞİN VE EMEKÇİDEN YANA OLACAĞIM

Daha sonra konuşan Muhip Kanko, “Milletvekilliğine aday adaylığımı açıklamak için burada toplandık. Ben mesleki açıdan insanların kalbiyle ilgileniyordum, sizleri burada görünce dolayısıyla siz de benim kalbime dokundunuz. Bu yolda yürümeye başlarken şiar ettiğim bir söz vardı. Emeğin her zaman ön planda olacağı bir siyasette olacağım. Mutlaka emekten ve emekçiden yana olacağım. Bundan sonra izleyeceğim politikada bu olacak. Çocuk istismarı ve rantı ortadan kaldırmak için aday adayı oldum” dedi.