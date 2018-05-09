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Bugün 09:56 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 09:58 TSİ )

Sarıbay, Hürriyet’in durumu ile ilgili konuştu

Yönetim kurulu üyeleri ile yaptığı toplantı öncesinde açıklama yapan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Fatma Hürriyet Kaplan bugün yarın bizim partimize kayıt olacak. Onlar için son günün önemi yok. Hürriyet ile ilgili bir sıkıntımız yok” dedi.

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CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, il binasında yönetim kurulu üyeleri ile yaptığı toplantı öncesinde basın açıklamasında bulundu. Açıklamaya il yöneticileri de katılım gösterdi. Açıklamada konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Seçim çalışmaları tam hızla devam ediyor. CHP belediyelerin dağıttıkları ile değil emek sarf eden bir parti. 150’ye yakın avukat ordusu kurduk. Cumhurbaşkanı adayımızı Muharrem İnce’de 50 bin avukatı YSK’nın önünde bekleteceğim diyor. Kocaeli olarak da avukat desteğinde bulunacağız. 42 kişilik elimizde milletvekili aday adayı var. İl dışında adaylık açıklamalarının hiç birine katılmayacağımı belittim. 42 adayımız ile tanıtım toplantısı düzenleyeceğiz” dedi.

HÜRRİYET İLE İLGİLİ SIKINTI YOK

CHP seçime en hazır parti diyen Sarıbay, “Fatma Hürriyet Kaplan bugün yarın bizim partimize kayıt olacak. Onlar için son günün önemi yok. Hürriyet ile ilgili bir sıkıntımız yok. Miting tarihlerini Engin Altay düzenleyecek. Yalova’da da  dile getirdim. Miting yapacaksak eğer Ramazan sonrasında yapacağız. Ramazan sonrasında Muharrem İnce gelir” dedi.

Bugün 09:56 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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