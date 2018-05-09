Tam 35 yıl sonra buluştular!

27 Mayıs İlköğretim Okulu 1982-1983 yılı 5-C sınıfı mezunlarından oluşan bir grup öğrenci tam 35 yıl sonra öğretmenleri Sebahat Çavuş ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
SEBAHAT ÖĞRETMEN TEŞEKKÜR ETTİ
Karamürsel Sahili’nde bir araya gelen sınıf arkadaşları bol bol eski günlerden yad ettiler. Sebahat Öğretmen tarifsiz bir duygu yoğunluğu içinde olduğunu ifade etti ve “Aradan çok uzun yıllar geçti. Eski öğrencilerimin bu davranışı beni hem gururlandırdı, hem de duygulandırdı. Kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdır” ifadelerine yer verdi.
ŞENTÜRK: NE GÜNLERDİ AMA
Öğrencilerden, aynı zamanda Kocaelispor’un Muhasebe Müdürü Sinan Şentürk ise “Unutulmaz günler geçirdiğimiz ilk okulda, bizi biz yapan, sevgili öğretmenimiz Sebahat Hanım ve öğrenci arkadaşlarım ile bir araya geldik. Herkesin anılarını anımsadığı, çok keyifli bir günü geride bıraktık. Elimizden geldiği kadar buluşmalara devam etmek istiyoruz. Öğretmenimizin ellerinden, arkadaşlarımın gözlerinden öperim” dedi.
35 YIL SONRAKİ BULUŞMADA YER ALANLAR
Sebahat Çavuş – Öğretmen
Fikret Akyüz
Adnan Meral
Nezih Fidan
Rübeyda Tutar
Semra Aktürk
Yasemin Altaylar
Hüseyin Koç
Adnan Ceviz
Kenan Can
Sinan Şentürk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz