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Tam 35 yıl sonra buluştular!

27 Mayıs İlköğretim Okulu 1982-1983 yılı 5-C sınıfı mezunlarından oluşan bir grup öğrenci tam 35 yıl sonra öğretmenleri Sebahat Çavuş ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

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27 Mayıs İlköğretim Okulu 1982-1983 yılı 5-C sınıfı mezunlarından oluşan bir grup öğrenci tam 35 yıl sonra öğretmenleri Sebahat Çavuş ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

SEBAHAT ÖĞRETMEN TEŞEKKÜR ETTİ

Karamürsel Sahili’nde bir araya gelen sınıf arkadaşları bol bol eski günlerden yad ettiler. Sebahat Öğretmen tarifsiz bir duygu yoğunluğu içinde olduğunu ifade etti ve “Aradan çok uzun yıllar geçti. Eski öğrencilerimin bu davranışı beni hem gururlandırdı, hem de duygulandırdı. Kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdır” ifadelerine yer verdi.

ŞENTÜRK: NE GÜNLERDİ AMA

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Öğrencilerden, aynı zamanda Kocaelispor’un Muhasebe Müdürü Sinan Şentürk ise “Unutulmaz günler geçirdiğimiz ilk okulda, bizi biz yapan, sevgili öğretmenimiz Sebahat Hanım ve öğrenci arkadaşlarım ile bir araya geldik. Herkesin anılarını anımsadığı, çok keyifli bir günü geride bıraktık. Elimizden geldiği kadar buluşmalara devam etmek istiyoruz. Öğretmenimizin ellerinden, arkadaşlarımın gözlerinden öperim” dedi.

35 YIL SONRAKİ BULUŞMADA YER ALANLAR

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Sebahat Çavuş – Öğretmen

Fikret Akyüz

Adnan Meral

Nezih Fidan

Rübeyda Tutar

Semra Aktürk

Yasemin Altaylar

Hüseyin Koç

Adnan Ceviz

Kenan Can

Sinan Şentürk

Bugün 10:02 TSİ - Gündem

Muhabir Erdem Övüç

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