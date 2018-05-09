Ayhan Yaman, yeni görevine başladı

Uzun süredir vekaleten yürütülen Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’na Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman atandı. Yaman, yeni görevine başladı.

GRUP MÜDÜRLÜĞÜ YAPMIŞTI

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Erhan Coşkun’un Maliye Bakanlığı’na atanmasının ardından uzun süredir Halil İbrahim Temiz bu göreve vekalet ediyordu. Bugün Resmi Gazete’de Vergi Dairesi başkanlığı için atama kararı yayımlandı. Buna göre Vergi Dairesi Başkanlığı’na Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman atandı. Aslen Kocaelili olan 47 yaşındaki Ayhan Yaman, 2005-2013 tarihleri arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’nda grup müdürlüğü yapmıştı. Buradaki grup müdürlüğünün ardından vergi müfettişi olarak atanan Yaman, 22 Temmuz 2014 tarihindeki kararname ile Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı’na atandı.