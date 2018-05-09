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Bugün 10:38 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:05 TSİ )

Benzin ve motorinde indirim!

Yükselen petrol ve dolar kuru nedeniyle akaryakıtta zam tartışmaları yapılırken, sürpriz bir kararla bazı firmalar benzin ve motorin fiyatlarını düşürdü

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Benzin ve motorinde ortalama 2-7 kuruş arası olan indirim bugün itibariyle pompaya yansıdı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, dün "akaryakıt zammının uygulanmadığı" söylentilerine ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anda hiç bir şekilde zam görünmüyor zaten fiyatları izliyoruz. Bugün haftanın ikinci mesai günü, 3 mesai günü daha var, sektörü takip ediyoruz, şu anda bir zam öngörmüyoruz." demişti. Okumuş`un bu açıklamasının ardından bazı akaryakıt şirketlerinin fiyatlarında indirime gittiği görüldü. Şirketlerin internet sitelerindeki fiyatlar üzerinden yaptığımız araştırmaya göre Opet, BP, Shell ve Aytemiz Petrol benzin ve motorin fiyatlarını düşürdü. İstanbul`da ortalama 6.10 liraya satılan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Opet`te 6.06 liraya, BP`de 6.04 liraya gerilerken, Shell ve Aytemiz`de fiyat 6.02 lira olarak gözüküyor. Motorin fiyatı ise 5.57 liradan Aytemiz`de 5.51 liraya, Shell ve BP`de 5.50 liraya, Opet`te ise 5.53 liraya çekildi.

Bugün 10:38 TSİ - Ekonomi

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