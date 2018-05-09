"Varlık Barışı" geliyor!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bakan Ağbal, ekonomi paketine ilişkin, "Bugün Genel Kurul'da tabii istişareler de yapılacak Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz." dedi. Ağbal, 11. ayın sonuna kadar yurt dışından getirilen varlığın sadece yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edileceğini söyledi.