Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bakan Ağbal, ekonomi paketine ilişkin, "Bugün Genel Kurul'da tabii istişareler de yapılacak Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz." dedi. Ağbal, 11. ayın sonuna kadar yurt dışından getirilen varlığın sadece yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edileceğini söyledi.
Bugün 10:53 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 11:33 TSİ )
"Varlık Barışı" geliyor!
Maliye Bakanı Ağbal, ekonomi paketine ilişkin, "Bugün Genel Kurul'da tabii istişareler de yapılacak Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz." dedi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:53 TSİ - Ekonomi
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz