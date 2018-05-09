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Bu kitaplar ekmekten ucuz

10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda 1 TL’ye bile kitap bulmak mümkün...

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda fuara özel indirimleriyle kitaplar el yakmıyor. Ekmeğin 1,25 TL olduğu günümüzde fuarda 1 TL’ye satılan, yani ekmekten bile ucuz olan kitaplar var.

FUARA ÖZEL İNDİRİMLER

10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda 470 yayınevi ve sahaflar, fuara özel yaptıkları indirimlerle okurları bekliyor. Fuara özel %20’den %40’a kadar indirimlerin olduğu fuarda 3 kitap 10 TL gibi seçenekler de var. 5, 10, 15 TL’ye satılan kitapları yanı sıra 2 veya 1 TL’ye bile kitap bulmak mümkün.

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