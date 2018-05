Yeşim Akpınar: CHP 5 vekil çıkartır

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nde 21 yıldır görev yapan Yeşim Aydemir Akpınar 24 Haziran genel seçimleri için CHP’den milletvekili aday adaylığını açıklamıştı. Akpınar dün basın mensuplarıyla Keyfi İkram kafede bir araya gelerek neden aday olduğunu açıkladı. Akpınar, Türkiye’nin artık bir parti devleti olduğunu söyleyerek, “Devletin tüm kurumları ve olanakları AKP’nin ikbali için seferber edilmiştir. TRT kanallarından, belediye otobüsüne her şeyi ama her şeyi kendinin sanan AKP, seçmen desteğini kaybetmiş ama devlet desteğiyle ve hatta zoruyla ayakta duruyor. Her yargı kararı ve seçim sonucu şaibeli ve taraflıdır. Referandum tarihe mühürsüz oyların sayılmasıyla geçirilmiştir. Bağımsız bir kurum kalmamıştır. Bağımsızlığını yitirmiş yargı, muhaliflerin üzerinde baskı ve şantaj aracına dönüştürülmüştür. Sesini çıkaranın vatan haini ilan edildiği zamanlardan geçiyoruz. Medya yandaşlaştırılmış, susturulmuştur. Artık haber alma kaynağı ajanslar değil, doğruluğu tartışmalı sosyal medya hesaplarıdır” diye konuştu.

GERİCİLİK PRİM YAPTI

Akpınar, “ Bilim ve akıl sürekli değersizleştirilmiş cehalet ve gericilik prim yapmıştır. Kültür ve sanat aşağılanmış, sahneler kapanmış, oyunlar yasaklanmıştır. Dünyaca ünlü aydınlar ve sanatçılar değersizleştirilerek ortaya atılmış, hedef gösterilmiştir. 70 bin öğrenci gözaltında veya tutukludur. Seçilmiş 10 milletvekili hapiste, 150 basın mensubu hapiste, milli irade ile seçilmiş 100 belediyeye kayyım atandı. Muhalifler susturuluyor, susmayanlar cezaevine atılıyor” ifadelerini kullandı. Kocaeli’de çevre sorunu yaşandığına dikkat çeken Akpınar, “Her evde bir kanser hastası var. Kentimizin ihtiyacının olduğunu her kesimin kabul ettiği çöp fabrikası, neden kentin ormanlık alanına üniversite ve tıp fakültesine yakın bir yere yapılmak isteniyor. Neden bilimin ve konusunda uzman kurumların görüşüne başvurulmuyor. Neden halkın endişeleri ve görüşleri yok sayılıyor. Çöp fabrikası için en uygun yer, mevcut çöp fabrikası İZAYDAŞ’ın yanıdır. Yapımında bugünler düşünülerek yeni bir fabrika için zaten alanı da ayrılmış. Yeni bir tesis kurmak için her şey hazır” ifadelerini kullandı.

DİLOVASI İÇİN BİRŞEYLER YAPMALIYIZ

Türkiye’nin çevre hassasiyeti konusunda 132 ülke arasından 109’uncu sırada olduğunu söyleyen Akpınar,” Çevre konusunda farkındalık yaratmak zorundayız. 2017 yılında kanserden ölümlerin oranın dünyada yüzde 12,5, Türkiye’de yüzde 12,9, Kocaeli’de ise yüzde 18,9 olduğunu biliniyor. Dilovası’nın kanserden ölüm oranı, yüzde 33,7. Dilovası’nın derdi nasıl çözülecek. Neden çözüme dair hiçbir adım atılmıyor, Gemlik bir KHK ile taşınıyorsa Dilovası halkı içinde acil olarak bir şeyler yapmalıyız. Türkiye de hava kirliliğine bağlı ölümlerde ilk 20 ülke arasında 15’inci sıradadır. Her evde bir kanser hastası var orada anne sütünde ve bebek kakasında olmaması gereken ağır metaller var. Bilimsel araştırmalara şarlatanlık diyeceğimize bilimi değersizleştireceğimize bu konuda üzerimize düşeni yapmalıyız” şeklinde konuştu.

HER GÜN KADINLAR ÖLÜYOR

Akpınar şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde kadına dair herkes bir şey söylüyor, özellikle iktidar partisinin erkek temsilcilerinin bizlere biçtiği görevler ve tanımlar gerici ve cinsiyetçi. Vaktiyle evlenmeli, üç çocuk yapmalı, anneliği en üst perde kariyer görmeli, her saat yer yerde dolaşmamalı, hamileyken dışarı çıkmamalı, yüksek sesle gülmemeli, şortla dolaşmamalı ve benzeri örnekleri çoğaltabiliriz. Kadınlar evde dışarda toplu taşıma araçlarında şiddete tacize ve tecavüze uğruyor. Bu ülkede kadınlar her gün ölüyor. Nisan ayında 30 kadın öldü. Bu mesele yalnızca kadınların meselesi değildir. Kadınlar yaşamın her alanında olmalı ve bu cinsiyetçi söylem ve dayatma politikalarından vazgeçilmelidir. Kadınların eğitimi ve isdihdamı bir ülkenin çağdaşlık ölçüsüdür. Eğitimin dışına itilen erken yaşta evlenen ve erken yaşta anne olan kadınlar bu ülkenin temel sorunlarındandır ve çözülmesi gelecek nesiller ve aydınlık bir gelecek için her meseleden ivedidir.

17 KATI BÜTÇE AYRILDI

AKP’nin en başarısız politikaları eğitim alanında uygulanmıştır. Bu iktidar gittiğinde en acil düzenleme yapılması gereken alan eğitim alanıdır. Sınava girecek olan 8. ve 12. Sınıf öğrencileri ve velileri endişelidir. Her gün sistem değişmekte bildiği ve başladığı müfredatla kimse öğrenimini tamamlayamamaktadır. Sınav gününe seçim koyulması bu konuya bakışı zaten yansıtmaktadır. Sınav sitemindeki belirsizlik ve ilimiz özelinde bakıldığında eğitimde istenilen nitelik yakalanamamıştır. Yapılan sistem değişikliğiyle 1.750.000 nüfuslu bir ilde sadece 1 Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Onunda kapasitesi 120 dir .İmam Hatip Liselerine Fen Liselerinin 17 katı bütçe ayrılmıştır.

ROMAN ÇOCUKLAR KAĞIT TOPLUYOR

Bu kentin sokaklarının yalın ayak çocukları eğitime kazandırılamamış, her biri bir müzik dehası olacak çok özel bir müzik genine sahip Roman çocuklar yollarda atık kağıt toplamaktadır. Oysaki onlar yeteneklerine göre eğitime kazandırılmalı, erken yaşta eğitimin dışına itilmeleri ve evlenmelerinin önüne geçilmelidir. Yerelde bu konuda kurumlar dernekler ve il milli eğitim müdürlükleri proje geliştirilmeli bu yetenekli sokak çocukları sanata ve müziğe kazandırılmalıdır” CHP’nin milletvekili aday sıralaması tahminini söyleyen Akpınar, “Sıralamada yer alacağım düşünüyorum. Sıra tahminin yapmak istemiyorum. Diğer arkadaşlara ayıp olur. CHP’nin 5 vekil çıkaracağını düşüyorum. Artan 2 vekil sayısını alacağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.