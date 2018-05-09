En nadide asırlık kitaplar bu fuarda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın sahaflar bölümünde nadide bulunan asırlık kitaplar meraklılarını bekliyor. Koleksiyonerlere hitap eden az sayıda basılmış eserlerin tarihi 200 yıl geriye gittiği gibi fiyatları da 15 bin TL’yi bulabiliyor.

SAHAFLARDA NOSTALJİ RÜZGARI

Kocaeli Kitap Fuarı’nın en dikkat çekici alanlarından birisi de sahafların olduğu stantlar. Eski kitaplar, bir zamanların en çok okunan magazin ve mizah dergileri, Yeşilçam’ın ve Holywood’un film afişleri, tedavülden kalkan demir ve kağıt paralar, yani kısaca nostalji deyince aklınıza gelen ne varsa sahaflarda var.

ASIRLIK NADİDE ESERLER

1800’lü ve 1900’lü yıllarda basılan nadide eserler ise sahaflarda meraklılarını bekliyor. Koleksiyonerler için sınırlı sayıda basılan asırlık eserler arasında Osmanlıca, Yunanca, Fransızca, İngilizce ve Ermenice eserler var. 1850’li yıllara kadar giden kitapların bir kısmının kapları eskimiş olsa bile, tarihe ışık tutan bilgi hazinelerini içinde saklıyor.