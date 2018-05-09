Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 11:15 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 11:17 TSİ )

En nadide asırlık kitaplar bu fuarda

10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda en nadide asırlık kitaplar meraklılarını bekliyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın sahaflar bölümünde nadide bulunan asırlık kitaplar meraklılarını bekliyor. Koleksiyonerlere hitap eden az sayıda basılmış eserlerin tarihi 200 yıl geriye gittiği gibi fiyatları da 15 bin TL’yi bulabiliyor.

SAHAFLARDA NOSTALJİ RÜZGARI

Kocaeli Kitap Fuarı’nın en dikkat çekici alanlarından birisi de sahafların olduğu stantlar. Eski kitaplar, bir zamanların en çok okunan magazin ve mizah dergileri, Yeşilçam’ın ve Holywood’un film afişleri, tedavülden kalkan demir ve kağıt paralar, yani kısaca nostalji deyince aklınıza gelen ne varsa sahaflarda var.

ASIRLIK NADİDE ESERLER

1800’lü ve 1900’lü yıllarda basılan nadide eserler ise sahaflarda meraklılarını bekliyor. Koleksiyonerler için sınırlı sayıda basılan asırlık eserler arasında Osmanlıca, Yunanca, Fransızca, İngilizce ve Ermenice eserler var. 1850’li yıllara kadar giden kitapların bir kısmının kapları eskimiş olsa bile, tarihe ışık tutan bilgi hazinelerini içinde saklıyor.

Bugün 11:15 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Pelin Çift: Kendi geçmişini sevmeyenleri Allah ıslah etsin mask
Pelin Çift: Kendi geçmişini sevmeyenleri Allah ıslah etsin
Onur Ünlü Cuma günü İzmit’te! mask
Onur Ünlü Cuma günü İzmit’te!
Öğretmen öğrencisiyle kitap yazdı mask
Öğretmen öğrencisiyle kitap yazdı
Nasıl kafaya takmayız? mask
Nasıl kafaya takmayız?
Aşkım Kapışmak: Zihin bazen saçmalamak ister mask
Aşkım Kapışmak: Zihin bazen saçmalamak ister
İZSANDER  pilav gününde buluşturdu mask
İZSANDER  pilav gününde buluşturdu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi mask
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti mask
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir mask
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi mask
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi
Üniversiteli Hayrettin ihmalden mi öldü? mask
Üniversiteli Hayrettin ihmalden mi öldü?
Lunaparkta korkunç olay: Ayağı koptu! mask
Lunaparkta korkunç olay: Ayağı koptu!

GALERİ

Kongre bahane dostluk şahane! mask
Kongre bahane dostluk şahane!
Saadet’ten ahde vefa gecesi mask
Saadet’ten ahde vefa gecesi
AKP önünde "miting" kalabalığı..! mask
AKP önünde "miting" kalabalığı..!
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje! mask
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje!
Nihat ile Büşra dünya evine girdi mask
Nihat ile Büşra dünya evine girdi
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi mask
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL