Körfezli Dadaşlar yine Göğdemir dedi

Körfez Erzurumlular Derneği’nin olağan genel kurulu geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleşti. Mimar Sinan Mahallesi’ndeki dernek lokalinde gerçekleşen kongreye üyelerin yoğun ilgisi dikkat çekti. 602 üyesi bulunan derneğin son kongresine 310 kişi katılarak oyunu kullandı. Mevcut başkan Yavuz Göğdemir’in tek aday olduğu genel kurul büyük bir coşku içinde gerçekleşti.
GÖĞDEMİR KONUŞTU
Kongrede divan başkanlığını da Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok yaptı. İlimizdeki Erzurum derneklerinin başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda güven tazeleyen mevcut başkan Yavuz Göğdemir, amaçlarının Erzurum kültürünü bölgelerinde yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu dile getirdi.
“HER ZAMAN BİR OLDUK”
Kongrede yaptığı konuşmasında hedeflerinden söz eden dernek başkanı Göğdemir, “Körfez ilçedeki Erzurumlular olarak her zaman bir ve diri olduk. Bu birlikteliğimizi sürdürmek en büyük amacımızdır” dedi.
YÖNETİM KURULU
Yavuz GÖĞDEMİR
Orhan GEDİK
Olgay YAZIR
Kubilay GEDİK
Oğuzhan MERCAN
Emin ALTUN
Tugay POLAT
Hamza SUCU
Murat IŞIK
Mustafa TATLI
Ali KILIÇ
Oktay TEPE
Yakup YAMAN
Nurullah ÖZTÜRK
Resul İLBEY
Muhittin DERE
Zeki KAVAZ
DENETİM KURULU
Ömer ÖZTAŞ
Taha Yasin SEVİMLİ
Köksal DİNÇER
Yusuf AVCI
Ufuk TORUN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz