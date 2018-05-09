Körfezli Dadaşlar yine Göğdemir dedi

Körfez Erzurumlular Derneği’nin olağan genel kurulu geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleşti. Mimar Sinan Mahallesi’ndeki dernek lokalinde gerçekleşen kongreye üyelerin yoğun ilgisi dikkat çekti. 602 üyesi bulunan derneğin son kongresine 310 kişi katılarak oyunu kullandı. Mevcut başkan Yavuz Göğdemir’in tek aday olduğu genel kurul büyük bir coşku içinde gerçekleşti.

GÖĞDEMİR KONUŞTU

Kongrede divan başkanlığını da Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok yaptı. İlimizdeki Erzurum derneklerinin başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda güven tazeleyen mevcut başkan Yavuz Göğdemir, amaçlarının Erzurum kültürünü bölgelerinde yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu dile getirdi.

“HER ZAMAN BİR OLDUK”

Kongrede yaptığı konuşmasında hedeflerinden söz eden dernek başkanı Göğdemir, “Körfez ilçedeki Erzurumlular olarak her zaman bir ve diri olduk. Bu birlikteliğimizi sürdürmek en büyük amacımızdır” dedi.

YÖNETİM KURULU

Yavuz GÖĞDEMİR

Orhan GEDİK

Olgay YAZIR

Kubilay GEDİK

Oğuzhan MERCAN

Emin ALTUN

Tugay POLAT

Hamza SUCU

Murat IŞIK

Mustafa TATLI

Ali KILIÇ

Oktay TEPE

Yakup YAMAN

Nurullah ÖZTÜRK

Resul İLBEY

Muhittin DERE

Zeki KAVAZ

DENETİM KURULU

Ömer ÖZTAŞ

Taha Yasin SEVİMLİ

Köksal DİNÇER

Yusuf AVCI

Ufuk TORUN