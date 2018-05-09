İcralık müşterilere dev ödeme kolaylığı

Sepaş Enerji, faturalarını ödemekte zorluk yaşadığı için icralık olan müşterilerine kolaylık sağlıyor. 2016 yılı ve daha önceki yıllara ait icra ve dava aşamasında borcu olan tüm Sepaş Enerji müşterileri 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeme yapmaları halinde yüzde yüz faiz indiriminden yararlanabilecek. 2016 yılı ve daha önceki yıllara ait icra ve dava aşamasında borcu olan tüm Sepaş Enerji müşterileri, borçlarını peşin ödedikleri takdirde tüm gecikme faizini sildirme imkanına sahip olacak. Ayrıca kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen müşteriler banka anlaşmasına göre 2 ila 9 taksit arası taksitlendirme imkanından yararlanabilecek. Kampanyayla ilgili bilgi veren Sepaş Enerji Finans Direktörü Raif Anıl Akça, “Bu kampanya ile birlikte müşterilerimize borçlarını kapatmaya yönelik güzel bir imkan sağlamayı hedefledik. Kampanyamız 1 milyon 7 yüz bin müşteri portföyümüz içinde yaklaşık 50 bin elektrik kullanıcısı müşterimizi kapsıyor. Sepaş Enerji’ye icra aşamasında borcu olan tüm müşterilerimizin bu fırsattan yararlanmasını öneriyorum” dedi.