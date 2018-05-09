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Bugün 11:34 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:41 TSİ )

Kocaeli emlakçılarıyla Hürriyet Emlak arasında protokol

Hürriyet Emlak, ilimizdeki emlak ofisleriyle buluştu. Kocaeli Emlakçılar Odası ile işbirliği yapan Hürriyet Emlak, yeni üye olacak emlak ofislerinin emlak odası aidatlarını karşılayacak.

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Türkiye’nin en çok ilana sahip emlak sitesi Hürriyet Emlak, Türkiye’nin farklı illerini ziyaret ederek çeşitli iş birlikleri yapıyor. Kocaeli’deki emlak ofisleriyle kahvaltıda buluşan Hürriyet Emlak, Kocaeli Emlak Odası ile önemli bir işbirliğine imza attığını duyurdu. Hürriyet Emlak, bundan sonra üyesi olan emlak ofislerinin emlak odası aidatlarını karşılayacağını açıkladı. Kocaeli Emlak Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu ve İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa’nın da katıldığı buluşmaya bölgedeki emlak ofislerinin yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

5 BİN METREKARENİN ALTINDAKİ PARSELLER İMARA AÇILDI

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, “Kocaeli emlakçılar odası Hürriyet Emlakla ilgili çalışmalarımızdan ötürü bir araya geldik. İnternet sitesi üzerinden emlak firmalarına yüksek fiyatlarla satışlar yapıyorlardı. Biz Hürriyet emlakla bir yıllık bir protokol imzaladık. Amacımız üyelerimizin işlemlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bizim işimiz internet sitesi yapmak değil amacımız meslektaşlarımıza katkı sağlamak. Müjde veriyorum. Artık İzmit’te 5 bin metrekarenin altındaki parseller imara açıldı” dedi.

YENİ TEKNOLOJİLERİN ALANI ÇOK BÜYÜK

Kocaeli’deki buluşmaya katılan Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay, Hürriyet Emlak olarak hayata geçirdikleri yeniliklerden ve gelecekteki projelerden bahsetti. Çağrı Bozay, emlak odalarının dijitalleşmeleri gerektiğine de vurgu yaparak, “Yeni teknolojilerin ve pazarlama modellerinin her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de etki alanı çok büyük. Biz bu etkiyi Hürriyet Emlak ile dijitalleşen emlak ofislerimizde gözlemliyoruz. Hürriyet Emlak üyesi emlak ofisleri, yayınladıkları ilanlar sayesinde 2-3 kat daha fazla satış gerçekleştirebiliyorlar. Kocaeli Emlak Odası ile yaptığımız işbirliğini, emlak ofislerine destek olmak ve sektörümüzün gelişmesi adına kıymetli bir adım olarak değerlendiriyorum. Kocaeli bizim için özel ve önemli bir yer. Sizlerin çektiği sıkıntıların farkındayız. Bütün paketlerimizden bu aydan itibaren yüzde 15 oranında indirim alacaksınız. Dijital danışmanlık hizmetlerimiz olacak. Hürriyet Emlak olarak her ay ” dedi.

Bugün 11:34 TSİ - Ekonomi

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