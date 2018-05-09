İzmit, Kartepe, Derince, Körfez, Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerinde faaliyet gösteren yüzlerce iş yeri eleman arıyor.
Bugün 11:44 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:26 TSİ )
Kocaeli'de yüzlerce firma eleman arıyor!
Kocaeli İŞKUR, açık iş ilanlarını yayınladı.
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Bugün 11:44 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz