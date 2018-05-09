Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 11:44 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:26 TSİ )

Kocaeli'de yüzlerce firma eleman arıyor!

Kocaeli İŞKUR, açık iş ilanlarını yayınladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit, Kartepe, Derince, Körfez, Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerinde faaliyet gösteren yüzlerce iş yeri eleman arıyor.

Ekli Dosyalar

Bugün 11:44 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Gölcük tersanesi, 390 işçi alacak! mask
Gölcük tersanesi, 390 işçi alacak!
"Varlık Barışı" geliyor! mask
"Varlık Barışı" geliyor!
Kocaeli'de yürüyen merdiven fabrikası açıldı mask
Kocaeli'de yürüyen merdiven fabrikası açıldı
Ali Sarı pide fiyatlarını açıkladı! mask
Ali Sarı pide fiyatlarını açıkladı!
618 bin yaşlının yüzü gülecek mask
618 bin yaşlının yüzü gülecek
Yeni vergi oranları açıklandı! Alkol, konut, kreş... mask
Yeni vergi oranları açıklandı! Alkol, konut, kreş...
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi mask
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti mask
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir mask
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi mask
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi
Üniversiteli Hayrettin ihmalden mi öldü? mask
Üniversiteli Hayrettin ihmalden mi öldü?
Lunaparkta korkunç olay: Ayağı koptu! mask
Lunaparkta korkunç olay: Ayağı koptu!

GALERİ

Kongre bahane dostluk şahane! mask
Kongre bahane dostluk şahane!
Saadet’ten ahde vefa gecesi mask
Saadet’ten ahde vefa gecesi
AKP önünde "miting" kalabalığı..! mask
AKP önünde "miting" kalabalığı..!
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje! mask
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje!
Nihat ile Büşra dünya evine girdi mask
Nihat ile Büşra dünya evine girdi
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi mask
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL