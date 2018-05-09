Gölcük Devlet şampiyon: 3-1

24 Nisan’da başlayan ve 14 gün süren Geleneksel Sağlık Kurumlar Voleybol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Toplam 10 takımın katıldığı maçlar, puan usulüyle oynanırken, ilk maçlar iki set üzerinden, yarı final ve final maçları ise üç set üzerinden oynandı. A ve B olmak üzere 2 grup üzerinden oynanan maçlar nefes kesti. Çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada, şampiyonluğu Gölcük Devlet Hastanesi kazandı. İkinci sırayı Seka Nostalji, üçüncü sırayı Dilovası Devlet Hastanesi ve dördüncü sırayı ise Glutensiz Dünya takımları elde etti. Final maçları sonrasında ilk dörde giren takımlara kupa ve madalyalarını törenle verildi.

FİNAL MAÇI NEFES KESTİ…

İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonunda oynanan Final maçında, Gölcük Devlet Hastanesi ile Seka Nostalji takımları adeta nefes kesti. İlk seti Gölcük Devlet Hastanesi 25-22 kazandı. 2. seti Seka Nostalji 15-25 önde bitirdi. Üçüncü seti yine Gölcük Devlet Hastanesi 25-23 kazanırken, son seti de 25-13 alarak, bu sene 6’ıncısı yapılan Sağlık Turnuvası’nın 2018 şampiyonu oldu. Final maçını, Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Sadullah Kıvanç Tunç, iki kızı Berrak ve Duru ile birlikte izledi. Gölcük Devlet Hastanesi Başhekimi Yüksel Pehlevan, yardımcı Başhekim Sertan Acar, Hastane Müdürleri Helise Yurttaş, Mustafa Özdemir, Müdür Yardımcıları Uğur Ertan, Filiz Karaosmanoğlu ve çok sayıda sağlık personeli müsabakayı takip etti.

ÖDÜLLER TÖRENLE VERİLDİ…

Görkemli geçen Kocaeli Sağlık Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona ererken, ödül töreni de renkli geçti. Kupa ve madalyalarını törenle verildi. Şampiyon olan Gölcük Devlet Hastanesi kupa ve madalyalarını, Destek Hizmetleri Başkanı Or. Dr. Coşkun Güler verdi. İkici olan Seka Nostalji’ye kupa ve madalyalarını Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Doktor İnci Sobi Yavaş sundu. 3’üncülüğü elde eden Dilovası Devlet Hastanesi kupa ve madalyalarını Gölcük Devlet Hastanesi Başhekimi Yüksel Pehlevan’dan aldı. 4’üncü olan Glutensiz Dünya ise ödüllerini, Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Sadullah Kıvanç Tunç’un elinden aldı. Dört takımın en centilmen futbolcularının madalyalarını, Çevre Sağlığı Sorumlusu Ali Kavaz takdim etti.

GÖLCÜK DEVLET HASTANESİ: 3 SEKA NOSTALJİ: 1

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Yasin Yıldız ***, Birol Özdemir ***

GÖLCÜK DEVLET HASTANESİ: Şenol Yıldız ***, Aygül Demir ***, Özer Cimşir ***, İzzet Güneş ***, Mehmet Kurt ****, Mesut Konuk ***, Niyazi Kaya **, Filiz Er **, Sadri Çınar **, Metin Aldırmaz **

SEKA NOSTALJİ: Burcu Seren ***, Gökhan Sarman **, Mehmet Çakır ***, Yılmaz Pehlivan **, Osman Berber **, Gülçin Emir **, Öznur Özbay **, Mustafa Berber **, Ali Osman Kurt **, Menduh Ayvaz **, Muhammet Ayhan **, Zeynep Yağmur Bülbül **

SETLER: 25-22,15-25,25-23,25-13

DİLOVASI DEVLET HASTANESİ: 3 GLUTENSİZ DÜNYA: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Serap Kuka ***, Ömer Yıldırım ***

DİLOVASI DEVLET HASTANESİ: Mahraman Arslan ***, Caner Mete ***, Tarık Başer ***, Enes Özmen ***, Büşra Özkay ***, Ali Osman Çelik ***, Ufuk Mert Baylan **, Fatmanur Sönmez **, Hilal Demircan **, Selin Atay **, Yüksel Yazan **

GLUTENSİZ DÜNYA: Balım Bekiroğlu **,Hande Cihan Mutlu ***, Nurullah Ödümlü **, Hürrem Doğan **, İbrahim Poyraz ***, Mehmet Ufuk Yetik **, Gİrfan Diler **, Yılmaz Pınar **, Hasan Hüseyin Bilgi **, Haşim Atakan Erol **

SETLER: 25-23,25-23,25-22