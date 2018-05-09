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Yüksek gerilim hattı devrildi: 4 işçi...

Kartepe'de bir yüksek gerilim hattı devrildi. Olayda 4 işçi direk altında kaldı.

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İzmit'te enerji hattının deplase çalışması sırasında montajı yapılan enerji nakil hattı direğinin devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı dolayısıyla Akmeşe mevkisinde yüksek gerilim hattının deplase çalışması sırasında son fazı monte edilen enerji nakil hattı direği devrildi. Direğin devrilmesi sonucu üzerinde bulunan 4 işçi yaralandı. Yaralılar, diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. İşçilerin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Şantiye görevlilerinden Utku Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, raporlar çıkmadan olayın nedeni hakkında açıklama yapmanın doğru olmayacağını söyledi. 

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