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Bugün 12:09 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:14 TSİ )

Körfez’e iki müjde birden!

Körfez İlçe dev bir spor tesisine sahip oluyor. Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde sporcuların kullanımına tahsis edilecek olan Çamlıtepe Spor Kompleksi, her şey yolunda giderse Aralık ayıda kapılarını açacak. Öte yandan Körfez ilçedeki 4 okula da spor salonu yapılacak.

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Çamlıtepe Spor Kompleksi’nin temel atma törenine protokol akın etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran törende konuşma yaptı.4. 200 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek olan tesiste açık ve kapalı futbol sahalarının yanı sıra basketbol, voleybol alanları ve tenis kortları yer alacak.

4 OKULA DA SALON YAPILACAK

Körfez’de Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri içe üç spor kompleksi inşa edeceklerini belirten Başkan İsmail Baran, “Gerek sosyal gerekse diğer projelerimizde her zaman yanımızda yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ediyorum. Şimdi üç spor kompleksimizi Körfez’imize kazandıracağız. Ayrıca dört okulumuza da spor salonu yapıyoruz. Gençlik merkezimizin müjdesini de başkanımız verecektir” dedi.

Bugün 12:09 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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