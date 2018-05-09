Ramazan'da İzmit'te 60 davulcu görev alacak

Ramazan’da İzmitlileri sahura 60 davulcu uyandıracak. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne Ramazan’da davul çalmak için 60’a yakın başvuru olduğu kaydedildi. Yetkililer eksik evrakı bulunanların en geç Cuma gününe kadar bunları tamamlamalarını istedi. Ramazan ayı boyunca görev yapacak davulculara Pazartesi gününden itibaren özel kimlikler verilecek. Kimliği olmayan davulculara çalışma izni verilmeyecek.