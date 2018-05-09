Ramazan’da İzmitlileri sahura 60 davulcu uyandıracak. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne Ramazan’da davul çalmak için 60’a yakın başvuru olduğu kaydedildi. Yetkililer eksik evrakı bulunanların en geç Cuma gününe kadar bunları tamamlamalarını istedi. Ramazan ayı boyunca görev yapacak davulculara Pazartesi gününden itibaren özel kimlikler verilecek. Kimliği olmayan davulculara çalışma izni verilmeyecek.
Bugün 12:18 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:05 TSİ )
Ramazan'da İzmit'te 60 davulcu görev alacak
Ramazan ayı boyunca 60 davulcu İzmit sokaklarında görev alacak.
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Bugün 12:18 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz