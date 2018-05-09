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Kaman: Oy çalınmasından endişe ediyoruz

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman olağanüstü yaptığı basın açıklamasında yatalak hastalar için uygulanacak “seyyar sandık” uygulamasına tepki göstererek “Oy çalınmasından endişe ediyoruz” dedi.

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İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman olağanüstü yaptığı basın açıklamasında yatalak hastalar için uygulanacak aile hekimlerinin raporu doğrultusunda “seyyar sandık” uygulamasına tepki gösterdi. Kaman yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz seçim çalışmaları devam ediyor. Bu hazırlıkları an be an takip ediyoruz. Sizlerle bir tespitimizi paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı %50+1 oyla seçilecektir. Buda bir oyun bile ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir. Bu tablo içerisinde YSK’nın seçmen tespiti sırasında yatalak olan yani yatağa bağımlı olan seçmenler için seyyar sandık götürülmesini temin etmek maksadıyla sağlık ocaklarından tek hekim imzalı tespit raporu istenildiğini saptamış bulunuyoruz. Bu hastaların sayısı on binlerce kişidir ve çoğunun akli dengesi yerinde değildir. Akli melekeleri yerinde olmayan ve seçmen olamayacak kişilerden oluşmaktadır.

AKLİ MELEKESİ YERİNDE OLMAYAN SEÇMEN OLAMAZ

Konuşmalarına devam eden Kaman, “Bu kişilerin seçme kabiliyeti olup olmadığının tespiti normal şartlar altında heyet raporu ile tespit edilmelidir. Fakat YSK tek hekim raporu yeterlidir şeklinde bir uygulamaya gitmektedir. Hekimlerin çoğu hastayı görmeden bu raporu imzalamaktadır. YSK’yı buradan uyarıyoruz. Kağıt üzerinde yaşayan insanlara akli melekeleri olmayan insanlara oy kullandırıldığını tespit edersek bunu yargıya taşıyacağımızı ve bu işin seçim iptaline kadar gideceğini açıklamak istiyoruz. On binlerce kağıt üzerinde yaşayan akli melekeleri insanın oylarının çalındığını tespit edersek bu iş seçim iptaline kadar gider YSK’yı uyarıyoruz. Tek hekim uygulaması raporu istismara açıktır. Oy çalınmasından endişe ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün 12:22 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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