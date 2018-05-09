İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmalarına ara vererek ilimize geliyor. 12 Mayıs Cumartesi günü Kafkas Dernek Federasyonu Kocaeli Kafkas Kültür Derneği’nin konuğu olacak olan Akşener anma etkinliğine katılacak. Çarlık Rusya’sı tarafından sürgün edilen Kafkasyalıların ilk çıktıkları yer Kandıra İlçesi'nin Kefken Babalı Köyü sahilinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda büyük bir anma etkinliği yapılacak. Anma etkinliklerine katılacak Akşener’i il yönetimi gişelerde karşılayacak.
Bugün 12:29 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:17 TSİ )
Meral Akşener Kocaeli’ye geliyor!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kocaeli’ye geliyor.
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Bugün 12:29 TSİ - Siyaset
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz