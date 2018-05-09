Meral Akşener Kocaeli’ye geliyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmalarına ara vererek ilimize geliyor. 12 Mayıs Cumartesi günü Kafkas Dernek Federasyonu Kocaeli Kafkas Kültür Derneği’nin konuğu olacak olan Akşener anma etkinliğine katılacak. Çarlık Rusya’sı tarafından sürgün edilen Kafkasyalıların ilk çıktıkları yer Kandıra İlçesi'nin Kefken Babalı Köyü sahilinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda büyük bir anma etkinliği yapılacak. Anma etkinliklerine katılacak Akşener’i il yönetimi gişelerde karşılayacak.