İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Fesleğen Sokak adresinde ikamet eden SEKA’dan emekli merhum Hacı Şevki Yıldızaç’ın eşi Cemile Yıldızaç (100) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi, 25 torun sahibi Cemile Yıldızaç bir süredir felç nedeniyle tedavi görüyordu. Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi Hastanesinde tedavisi devam eden Yıldızaç’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Asırlık çınar vefat etti
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Fesleğen Sokak adresinde ikamet eden SEKA’dan emekli merhum Hacı Şevki Yıldızaç’ın eşi Cemile Yıldızaç (100) yaşlılık nedeniyle vefat etti.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz