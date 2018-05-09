Çölyak Günü’nde farkındalık mesajı

Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği, 9 Mayıs Dünya Çölyaklılar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Çelenk törenine dernek başkanı Nesrin Atar ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Halil Atay, KEREM Başkanı Evnur Sandal, ÇYDD İzmit Şubesi Kurucu Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, KOTO Meclis Üyesi Yusuf Erenkaya, dernek üyeleri ve çölyak hastaları katılım gösterdi. Çelenk töreninde konuşan dernek başkanı Nesrin Atar, “Derneğimiz 10 Mart 2011’ de Türkiye de 7’nci olarak kurulan dernektir. Çölyak ve Fenilketonurl hastalık gruplarını oluşturan yaşam dostlarından oluşur. Dünya da ve Türkiye de 9 Mayıs Dünya Çölyaklılar Günüdür. Tüm dernekler bugün ve mayıs ayı içinde farkındalık çalışmaları düzenlerler” sözlerini kullandı.

BESLENME YETERSİZLİĞİ

Sözlerinin devamında hastalığı anlatan Atar, “Çölyak; Buğday arpa çavdar Ve yulafta bulunan Gluten adlı proteinin ince bağırsakta oluşturduğu ömür boyu süren kronikleşen alerji ve hassasiyetidir. Çölyak Hastaları, glutenli yiyecekleri tükettiklerinde bağırsak mukozasında alerji nedeniyle villus çıkıntıları ve kıvrımları tahrip olarak azalır ve küçülürler. Böylece bağırsak yüzölçümü giderek azalır ve alınan gıdalar emilemez hale gelir. Sonuçta beslenme yetersizliği, arkasından da çeşitli hastalıkların belirtileri ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

ÇÖLYAK BELİRTİLERİ

Sözlerini sürdüren Atar hastalığın belirtilerinden bahsederek, “Karında şişlik, ishal yada kabızlık, yaşa göre kilo azlığı, erken yaşta kemik erimesi, çocuklarda büyüme geriliği, ciltte kaşıntılı döküntüler, demir eksikliği anemisi, kansızlık, iştahsızlık, gaz şikayetleri, eklem ağrıları, ağız içinde tekrarlayan aftlar, sık tekrarlayan düşükler ve sinirlilik gibi belirtileri vardır. Çölyak Hastalığı genetik yatkınlığınız varsa 80 yaşına kadar her an karşınıza çıkar tanı alabilirsiniz. Çölyak, Gastroentoloji doktorları tarafından kan testleri ve ince bağırsak endoskopisi yapılarak kesin tanı konur. Tek tedavi şekli Ömür Boyu Glütensiz beslenmedir. Diyet asla bozulmamalı ve çapraz bulaşa dikkat etmelidir. Görülme sıklığı 100 kişide 1 dir. Diyete uyulmaz ise beraberinde birçok hastalıklar ortaya çıkar lenfoma ve bağırsak kanserine kadar gidilebilir. Diyete uyduğunda sağlıklı bir yaşam sürersiniz, diyet uygulanmazsa öldürücü bir hastalıktır. Glutensiz ürünlerin birçoğu yurt dışından ithal edilmektedir. Bu nedenle bizlere ulaşıncaya kadar prosedürlerden dolayı fiyatları çok yükselmektedir.

FENİLKETONURİ BELİRTİLERİ

Fenilketonuri: Bebeklerin doğumdan sonra topuktan alınan kan örnekleri Hacettepe, Cerrahpaşa, 9 Eylül ve Ege Üniversiteleri hastanelerine göndererek kandaki fenialin değerlerine bakılıp normal değerlerin üstünde çıkarsa hemen ailelere dönülüp bebekler fenialin düzeyleri kontrol altına almak üzere düşük proteinli beslenir. Burada dikkat edilmesi gereken konu bebekler anne sütü ve mama alındıktan sonra alınan topuk kanı doğru sonuç vermektedir. Doğar doğmaz alınan kan yalancı negatiflik vermektedir. Türkiye de 4000-4500 çocuktan 1 i fenilketonurili doğmaktadır. Erken teşhis ve diyete uyum sağlıklı çocuklar, geç tanı ve diyete uymama zihinsel engelli birey yolunda ilerler. Sağlıklı olan bireyler sosyal yaşamda nasıl özgürce her yiyeceğe ulaşabiliyorsa, glütensiz beslenen ömür boyu diyet yapma zorunluluğu olan bireylerde aynı özgürlüğe sahip olmalı, sosyal hayata katılım sağlamaları bizler için önem arz eder” ifadelerini kullandı.

DERNEĞİN TALEPLERİ

Son olarak Her ilde Glutensiz Ekmek fırınların açılması, Devlet tarafından ödenen aylık yaş grubuna göre 80120 tl arası olan parayı bir ay boyunca yeterli beslenme açısından makul bir paraya yükseltilmesi, Gıdaların üzerindeki etiketlere gluten içermez, içerir, eser miktar da içerebilir ibaresinin yasal zorunluluklar getirilerek yazılması, Türkiye de Glutensiz ürün üretilmesi, fiyatlarının aşağıya çekilmesi, teşvik edilmesi ve ithal ürünlerde vergi indirime gidilmesi, Okul kantinlerinde, hastanelerde, öğrenci yurtlarında glütensiz gıda bulundurulması, Tüm Türkiye’deki 32 Çölyak Derneği tarafından talep ettiklerimizden bazı maddelerdir. Derneğimizin sloganı olan" PKU’ lu doğabilir, Her Yaşta çölyak tanısı Alabilirsiniz “diyerek herkesi farkında olmaya davet ediyorum” dedi.