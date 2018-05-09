CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Atatürk nefreti ile tanınan Esra Elönü’nün Kocaeli Kitap Fuarı’na konuşmacı olarak davet edilmesini eleştirdi. Konuyla ilgili CHP İl Başkanlığı’nda bir açıklama yapan Cengiz Sarıbay, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Kocaeli Kitap Fuarı,ilimizin gelenekselleşmiş bir etkinliği haline geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.kez organize edilen ve içerisinde düzenlenen etkinliklerle de ulusalda ilimizin tanınırlığını arttıran bu fuara Atatürk düşmanlığını her yerde hayasızca açıklama cüretini gösteren bir zatı davet etmek hangi aklın ürünüdür? Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin bağımsızlık mücadelesine liderlik etmiş, milli değerlerimizin oluşturulmasında öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk’e karşı nefret söylemlerinde bulunan Esra Elönü’nün fuar programı derhal iptal edilmelidir. Ülkemizde onlarca gazeteci, yazar, yorumcu dururken Atatürk nefretiyle övünen birini böyle bir etkinlikte konuşmacı yapmak Kocaeli’ye asla yakışmayacaktır. Konuyla ilgili acil olarak Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu göreve davet ediyor, milli ve ortak değerlerimiz konusunda gerekli hassasiyeti sergilemelerini bekliyorum.”