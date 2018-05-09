Başkan Doğan, KOGİAD ile tecrübelerini paylaştı

Kurulduğu günden bugüne pek çok başarılı çalışmaya imza atan Kocaeli Genç İş Adamları Derneği’nin onuncusunu düzenlediği ‘Tecrübe Konuşuyor’ programının konuğu İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan oldu. KOGİAD Başkanı Bilal Bozkurt ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Antik Kapı Restaurant’ta gerçekleşen programa çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan KOGİAD Başkanı Bilal Bozkurt,” Onuncusunu düzenlediğimiz Tecrübe Konuşuyor programımıza katılan on numara başkan İzmit Belediye Başkanı sayın Dr. Nevzat Doğan’a şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” dedi.

PLAKET TAKDİM ETTİ

Genç iş adamlarını bir araya getiren KOGİAD Dernek Başkanı Bilal Bozkurt’u tebrik eden Başkan Doğan,KOGİAD üyelerini yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini dile getirdi.Gençlere her zaman güvendiğini söyleyen Doğan, programa katılanlar ile tecrübelerini paylaştı. Samimi sohbetin ardından Doğan, gençlerin sorularını yanıtladı.Programın sonunda KOGİAD Başkanı Bilal Bozkurt, katılımlarından dolayı Başkan Doğan’a teşekkür plaketi takdim etti.