Bilnet Okulları, Kitap Fuarı’nda stant açtı

İzmit Tepeköy Mahallesi’nde bulunan, 15 bin metrekare kapalı alan ve 3 bin 600 metrekare bahçeye sahip Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü, güçlü eğitim kadrosuyla önümüzdeki yıl ilk öğrencileriyle eğitim-öğretim hayatına merhaba diyecek.

ÇITAYI YÜKSELTECEK

İlimizin ilk özel Fen Lisesi olan Bilnet, çift yabancı dil, 4 farklı spor dalı ve güzel sanatlar dersleriyle de dikkat çekiyor. Anaokul, ilkokul, ortaokul ve liseden oluşan, toplam 58 dersliğin bulunduğu Bilnet, robotic ve Fen laboratuarıyla da ilimizdeki eğitimin çıtasını en yükseğe taşımayı hedefliyor.

KİTAP FUARI’NDA YERİNİ ALDI

Her okul için 3 ayrı kütüphanesi bulunan Bilnet, bu yıl 10’uncusu düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’nda da yerini aldı. C Salonu’nda 52 numarada bulunan Bilnet standında okul hakkında detaylı bilgiler veriliyor, çeşitli hediyeler dağıtılıyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Bilnet standı, Kitap Fuarı sonuna kadar açık kalacak. Fuar pazar günü sona erecek.