Bilnet Okulları, Kitap Fuarı’nda stant açtı

İzmit Tepeköy Mahallesi’nde bulunan, 15 bin metrekare kapalı alan ve 3 bin 600 metrekare bahçeye sahip Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü, güçlü eğitim kadrosuyla önümüzdeki yıl ilk öğrencileriyle eğitim-öğretim hayatına merhaba diyecek.
ÇITAYI YÜKSELTECEK
İlimizin ilk özel Fen Lisesi olan Bilnet, çift yabancı dil, 4 farklı spor dalı ve güzel sanatlar dersleriyle de dikkat çekiyor. Anaokul, ilkokul, ortaokul ve liseden oluşan, toplam 58 dersliğin bulunduğu Bilnet, robotic ve Fen laboratuarıyla da ilimizdeki eğitimin çıtasını en yükseğe taşımayı hedefliyor.
KİTAP FUARI’NDA YERİNİ ALDI
Her okul için 3 ayrı kütüphanesi bulunan Bilnet, bu yıl 10’uncusu düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’nda da yerini aldı. C Salonu’nda 52 numarada bulunan Bilnet standında okul hakkında detaylı bilgiler veriliyor, çeşitli hediyeler dağıtılıyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Bilnet standı, Kitap Fuarı sonuna kadar açık kalacak. Fuar pazar günü sona erecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz