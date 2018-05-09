İlk yarıyı ateş hattında tamamlayan Yeşil Siyahlılar, devre arası hamleleri ile ligi amorti edebildi. Kocaelispor bu sezon bir maçta 3 gol birden atamadı. Yeşil Siyahlılar son olarak 1971-1972 sezonunun tamamında bir maçta 3 gol birden atamamıştı. Kocaelispor bu sezon 34 maçın 9’unu kazandı ve ligde kaldı. 13 beraberlik ile grubun en çok berabere kalan altıncı takımı olan Yeşil Siyahlılar 12 kez de mağlup oldu. 35 gol atan ve 42 de gol yiyen temsilcimiz eksi 7 averajla tamamladı.
Bugün 14:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:38 TSİ )
1971-1972’den sonra bir ilk!
Sezonu noktalayan Kocaelispor bu sezonu çok da verimli geçirmedi.
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Bugün 14:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz