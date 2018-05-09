Denizli’deki finallerde kızlarımızın rakipleri ev sahibi Denizli ve Düzce olacak. Yeşil Siyahlılar ilk maçını bugün Düzce ile oynayacak ve maç saat 13.00’da başlayacak. İkinci maç ise Denizli ile yarın (Perşembe) oynayacak. Grup liderlerinin finallere kalacağı organizasyona kulüp maçları çakışan Bursa ve Çorum katılamadı. Temsilcimiz lider olursa A Grubu birincisi İzmir ya da Giresun ile yarı finalde karşılaşacak. Takımın başında Taner Pınar olacak.
Bugün 14:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:09 TSİ )
Analig’de ilk maçımıza çıkıyoruz
İlimizi Anadolu Yıldızları Voleybol Türkiye finallerinde temsil eden Kocaeli karması C Grubu’nda yer alacak.
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Bugün 14:08 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz