Analig’de ilk maçımıza çıkıyoruz

Denizli’deki finallerde kızlarımızın rakipleri ev sahibi Denizli ve Düzce olacak. Yeşil Siyahlılar ilk maçını bugün Düzce ile oynayacak ve maç saat 13.00’da başlayacak. İkinci maç ise Denizli ile yarın (Perşembe) oynayacak. Grup liderlerinin finallere kalacağı organizasyona kulüp maçları çakışan Bursa ve Çorum katılamadı. Temsilcimiz lider olursa A Grubu birincisi İzmir ya da Giresun ile yarı finalde karşılaşacak. Takımın başında Taner Pınar olacak.