Derince Belediyesi Esnaflar Arası Futbol turnuvasının sekizinci 13 Mayıs Pazar başlıyor. 19.30’dakiaçılış maçı Yenikent’te yer alan Derince Belediyesi Spor Tesisleri’nde olacak. Turnuvanın kura çekimi Cuma günü Yenikent Konak Ocakbaşı’nda olacak.
Bugün 14:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:11 TSİ )
Esnaflar 8 Mayıs Pazar günü başlıyor
Derince Belediyesi Esnaflar Arası Futbol turnuvasının sekizinci 13 Mayıs Pazar başlıyor.
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Bugün 14:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz