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Esnaflar 8 Mayıs Pazar günü başlıyor

Derince Belediyesi Esnaflar Arası Futbol turnuvasının sekizinci 13 Mayıs Pazar başlıyor.

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Derince Belediyesi Esnaflar Arası Futbol turnuvasının sekizinci 13 Mayıs Pazar başlıyor. 19.30’dakiaçılış maçı Yenikent’te yer alan Derince Belediyesi Spor Tesisleri’nde olacak. Turnuvanın kura çekimi Cuma günü Yenikent Konak Ocakbaşı’nda olacak.

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